कहीं जूते में पीते हैं जाम तो कहीं चीयर्स पर है बैन! शराब पीने के 10 अजीबोगरीब रिवाज़

शराब के शौकीन आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे. अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से अपनी शराब पीना पसंद करते हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के अलग-अलग देशों में शराब को लेकर अलग-अलग रिवाज हैं. कहीं जूते में शराब पीने का रिवाज है तो कहीं बिना हाथ लगाए शॉट पिया जाता है. यहां हम आपको दुनियाभर के ऐसे ही अजीबो-गरीब रिवाजों के बारे में बता रहे हैं.

यहां जाम टकराकर चीयर्स कहना मना

दुनिया भर में लोग शराब पीने से पहले एक दूसरे से पैमाने टकराते हैं. हालांकि, यूरोपीय देश हंगरी में ऐसा करना बेहद बुरा माना जाता है. कहते हैं कि 1849 में हंगरी के कुछ क्रांतिकारियों की हत्या के बाद ऑस्ट्रियाई सैन्य अधिकारियों ने गिलास टकराए थे. इसके बाद से हंगरी के लोग इस रिवाज से दूर हैं और ऐसा करने पर बेहद बुरा मानते हैं.

यहां अपना ड्रिंक खुद मत बनाना!

कोरिया में अपनी ड्रिंक खुद गिलास में डालना बेहद बुरा माना जाता है. यहां रिवाज है कि आप हमेशा दूसरों के लिए गिलास में शराब उड़ेलें और ध्यान रखें कि उनका पैमाना खाली होते ही उसे रिफिल कर दें. अगर कोई आपको ड्रिंक दे तो उसे दोनों हाथों से रिसीव करना है. परोसते वक्त भी दोनों हाथों से गिलास पकड़ना है. कोरिया में उम्र में छोटे लोग हमेशा बुर्जुगों को परोसते हैं, भले ही छोटी उम्र वाला किसी रैंक या पद पर हो.

बिना हाथ लगाए शॉट

नीदरलैंड में शराब पीने से बेहद अजीबोगरीब रिवाज जुड़ा है. इस रिवाज को कहते हैं कोप-स्टो-चे (Kopstootje). इसके तहत, बारटेंडर एक ट्यूलिप शेप्ड शॉट गिलास में जिनेवर (एक किस्म का डच जिन) जबकि उसके बगल में अलग से बीयर परोसता है. फिर पीने वाले लोग हाथों को पीछे ले जाते हैं और जिनेवर को होठों से पीने की कोशिश करते हैं. इसके बाद, वे बीयर की एक घूंट लेते हैं. शराब पीने के इस अजीबोगरीब ढंग को आप नीचे वीडियो में देख सकते हैं.

दुल्हन की जूती में ड्रिंक!

यूक्रेन में दुल्हन की जूता चुराई की रस्म होती है. भारत में अलग यह है कि यहां दूल्हे के जूते चुराए जाते हैं और लौटाने के बदले में लड़के वालों से मोटी रकम वसूली जाती है. यूक्रेन में दुल्हन की जूती चुराने वाला शख्स शादी में आए अन्य मेहमानों को उसी जूती में शराब पीने के लिए कह सकता है. ऑस्ट्रेलिया में भी लोग जश्न के वक्त जूते में शराब पीते हैं. इस रिवाज को do a shoey कहते हैं. इसमें जूते में शराब डालकर उसे पीते हैं, इसके बाद जूते को वापस पहन लिया जाता है.

seven years of bad sex!

फ्रांस और जर्मनी में लोग मानते हैं कि शराब पीने से पहले पैमाना टकराते वक्त एक दूसरे की आंखों में देखना पड़ता है. अगर आई कॉन्टैक्ट टूटा तो सेक्स लाइफ का बुरा दौर शुरू हो जाएगा जो 7 साल तक चलेगा. इसे वे seven years of ‘bad sex’ भी कहते हैं. वहीं, स्पेन में यह भी मानते हैं कि अगर पानी भरे गिलास शराब के पैमानों की तरह टकराए जाएं तो शाप लग जाएगा.

शराब के लिए दुल्हन का किडनैप

जर्मनी की शादियों में एक रिवाज है. यहां दूल्हे का दोस्त यानी groomsmen दुल्हन का एक नकली अपहरण करता है और उसे बार में ले जाकर दूल्हे का इंतजार करता है. दूल्हा उस बार पर पहुंचता है और सभी लोगों के लिए ड्रिंक्स खरीदकर अपनी भावी पत्नी को रिहा करवाता है.

वोदका में कुछ मिलाया तो खैर नहीं!

यह एक ऐसा रिवाज है, जिसे पूरा करने के लिए कई भारतीयों की हालत खराब हो सकती है. रूस और पोलैंड के लोग वोदका को बिना कुछ मिलाए यानी नीट ही पीना सही समझते हैं. यानी इन देशों में वोदका में किसी किस्म का जूस या मिक्सर मिलाना बेहद बुरा माना जाता है.

भारत में क्या करते हैं लोग

भारत में भी शराब पीने को लेकर कुछ अजीबोगरीब रीति-रिवाज हैं. बहुत सारे लोग पैमाने से पहला घूंट पीने से पहले कुछ बूंदें उंगलियों से भिगोकर हवा में छिड़कते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से अतृप्त आत्माओं और पूर्वजों को राहत मिलती है. वहीं, कुछ लोग शराब की बोतल खोलने पर कुछ बूंदे जमीन पर गिराकर पूर्वजों के प्रति सम्मान जाहिर करते हैं.

वाइन वाली होली!

यह सुनने में अजीब लगे लेकिन बिलकुल सही है. हर साल 29 जून को स्पेन के कस्बे हारो में एक 'वाइन वॉर' होती है. स्थानीय लोग एक दूसरे पर वाइन डालकर ये जश्न मनाते हैं. इस आयोजन को Batalla de Vino भी कहते हैं. दुनिया भर के टूरिस्ट इस आयोजन में शामिल होने के लिए स्पेन पहुंचते हैं.

वाइन नहीं तो शादी नहीं!

शादियों और वाइन से जुड़ा एक और अजीब सा रिवाज नाइजीरिया का है. यहां नई नवेली दुल्हन को उसका पिता एक कप में वाइन देता है. इसके बाद, लड़की को शादी में आए लोगों के बीच से अपने पति को ढूंढना होता है. शादी तभी मुकम्मल समझी जाती है जब दुल्हन अपने पति को ढूंढकर उसे वाइन का गिलास देने में कामयाब हो जाती है.