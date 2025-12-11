सर्दियों में भी रहेंगे चुस्त-दुरुस्त! रोजाना पिएं बाबा रामदेव की बताईं ये देसी ड्रिंक्स

Winter Health Tips: दिसंबर का महीना आ गया है और ठंड भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है. सर्दी का मौसम जैसे-जैसे तेज होता है, वैसे-वैसे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. ठंडी हवा, तापमान में गिरावट और कम होती धूप शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देती है. इसी वजह से इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, साइनस, बदन दर्द, गले की खराश और वायरल इंफेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं. कई लोग गर्म रहने के लिए चाय और कॉफी का सहारा लेते हैं, लेकिन लगातार कैफीन का सेवन भी शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है. ऐसे में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए देसी और आयुर्वेदिक तरीके अधिक कारगर माने जाते हैं.

इसी बीच योग गुरु रामदेव बाबा ने सर्दी से बचने के कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताए हैं, जो शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखते हैं और इम्यूनिटी भी मजबूत करते हैं. ये नुस्खे आपके किचन में मौजूद साधारण चीजों से तैयार हो जाते हैं और सर्दी-जुकाम से बचाने में काफी फायदेमंद होते हैं.

रामदेव बाबा के बताए देसी नुस्खे जो सर्दी में देंगे राहत

गर्म दूध में औषधीय मिश्रण

बाबा रामदेव के अनुसार, जो लोग दूध पीते हैं, वे रात या सुबह गर्म दूध में कुछ खास चीजें मिलाकर पिएं.

हल्दी

अदरक

केसर

शहद

एक बूंद शिलाजीत

इन सबको मिलाकर पीने से शरीर को गर्मी मिलती है. यह फेफड़ों को मजबूत करता है और इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है. हल्दी और अदरक एंटी-वायरल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जबकि केसर शरीर की ठंडक कम करता है. शिलाजीत एनर्जी बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द में राहत देता है. इसके साथ में एक चम्मच च्यवनप्राश भी खा सकते हैं, सर्दियों में वो बहुत फायदेमंद होता है.

पानी में मिलाएं ये चीजें

जो लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं या नहीं पीते, वे गर्म पानी में इन चीजों को मिलाकर पिएं.

केसर

अदरक

हल्दी

एक चुटकी दालचीनी

एक चुटकी शिलाजीत

थोड़ा सा शहद

यह ड्रिंक भी सर्दियों में बहुत कारगार होती है, दालचीनी शरीर की मेटाबॉलिक हीट बढ़ाती है और सर्दी-जुकाम के लक्षणों को कम करती है.

सुबह-सवेरे गोधन अर्क

रामदेव बाबा ने सुबह खाली पेट गोधन अर्क लेने की सलाह भी दी है. यह पेट को साफ रखता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है और शरीर की सूजन कम करता है. ठंड के मौसम में यह शरीर को नेचुरली गर्म रखने में मदद करता है.



