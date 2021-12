Immunity Booster Foods: ओमिक्रॉन और सर्दी-खांसी कहीं ना ले लें अपनी चपेट में, इन 8 चीजों से बढ़ाएं इम्यूनिटी

Immunity Booster Foods: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron variant) ने एक बार फिर सबकी चिंता बढ़ा दी है. तेजी से बढ़ते इसके मामलों को देखते हुए एक्सपर्ट्स तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं. ठंड के मौसम में सर्दी-खांसी और ओमिक्रॉन से बचने के लिए शरीर को अंदर से मजबूत बनाना जरूरी है. आपका शरीर इन संक्रमण से तभी बचा रह सकता है जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो. इम्यून सिस्टम की सिस्टम की मजबूती पूरी तरह आपके खानपान पर (Immunity boosting foods) निर्भर करती है. अगर आपको इन इंफेक्शन से दूर रहना है तो कुछ चीजें जल्द खाना शुरू कर दें.

विटामिन C वाली चीजें- इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में विटामिन C की अहम भूमिका है. खट्टे फलों में खूब सारा विटामिन C (Vitamin C foods) पाया जाता है. अमरूद, संतरा, आंवला, बेरी जैसे खट्टे फलों को अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल करें. इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी. विटामिन C सफेद रक्त कोशिकाओं बनाने का काम करता है, जो शरीर को इंफेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं.

पालक- सर्दियों के मौसम में हर तरफ हरी सब्जियां मिलती हैं. पालक विटामिन C के साथ-साथ कई एंटीऑक्सिडेंट (antioxidant) और बीटा कैरोटीन (beta carotene)से भरपूर होता है. ये इम्यून सिस्टम की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है. पालक को कभी भी पूरी तरह पकाकर नहीं खाना चाहिए वरना इसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं.

लाल शिमला मिर्च- खट्टे फलों की तुलना में लाल शिमला मिर्च में तीन गुना विटामिन C होता है. इसमें बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ-साथ स्किन और आंखों को भी स्वस्थ रखता है. लाल शिमला मिर्च में मौजूद लाइकोपीन (lycopene)कई तरह की गंभीर बीमारियों से भी बचाता है.

दही- स्टडीज के मुताबिक, हर दिन दही खाने वालों का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है. दही विटामिन D का बहुत अच्छा स्रोत है जो इम्यून सिस्टम की क्षमता को बनाए रखता है. ये शरीर को नेचुरल तरीके से बीमारियों से बचाता है. दही में चीनी बिल्कुल भी ना डालें, इसे बिल्कुल सादा खाने की कोशिश करें.

बादाम- सर्दी-खांसी से लड़ने के लिए शरीर में विटामिन E होना जरूरी है. बादाम में विटामिन E के साथ-साथ मजबूत एंटीऑक्सिडेंट (anti inflammatory foods)भी पाए जाते हैं. विटामिन से भरपूर बादाम में हेल्दी फैट भी होता है. आधे कप बादाम से आपको लगभग 100 फीसद विटामिन E मिल सकता है.

हल्दी- हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल लगभगर हर खाने में होता है. इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया के इलाज में काफी प्रभावी माने जाते हैं. स्टडीज के मुताबिक हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन इम्यून बूस्टर होता है और इसमें एंटीवायरल गुण भी होते हैं. ये मांसपेशियों की भी मजबूत करता है. सर्दी-खांसी से बचाव में दूध में हल्दी डालकर पीना काफी फायदेमंद (Benefits of Golden Milk) रहता है.

पपीता- पपीते में भी विटामिन C की अच्छी मात्रा पाई जाती है. पपीते में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. पपीता खाने से पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है. पपीते में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है, ये सारी चीजें शरीर को अंदर से मजबूती देती हैं.

चिकन-फिश- अगर आपको तेज सर्दी-जुकाम है तो चिकन आपको तुरंत राहत देगा. चिकन में खूब सारा विटामिन B-6 पाया जाता है. ये शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है. चिकन में पाए जाने वाले पोषक तत्व इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. वहीं फिश में पाए जाने वाले ओमेगा -3 फैटी एसिड कई बीमारियों से सुरक्षा देता है.