क्या वाकई हेल्दी है नींबू पानी? कुछ लोगों के लिए बन सकता है खतरा, जानें पीने का सही तरीका

सुबह-सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पीना आजकल बहुत ट्रेंड में है. लोग इसे हेल्दी, डिटॉक्स और इम्यूनिटी बूस्टर मानते हैं. नींबू का खट्टा स्वाद आपको तुरंत ताजगी देता है और कई लोग इसे अपनी सुबह की आदत बना लेते हैं. नींबू पानी को पीने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखता है और शरीर से टॉक्सिंस निकालने में मदद करता है. इसके अलावा ये स्किन को भी चमकदार बनाने में मददगार माना जाता है. इसे पीने से मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है.

और पढ़ें

लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हेल्दी ड्रिंक सबके लिए पीना सुरक्षित नहीं है? कुछ लोगों के लिए नींबू पानी पेट में जलन, एसिडिटी या दांतों की समस्या बढ़ा सकता है. खासकर उन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए जिन्हें गैस्ट्रिक या अल्सर की परेशानी रहती है. तो जरूरी है कि आप नींबू पानी सही मात्रा और सही तरीके से पिएं. इसे गुनगुने पानी में मिलाकर पीना चाहिए और सीधे खाली पेट बहुत अधिक मात्रा में न लें. कुछ लोग इसमें शहद या पुदीना डालकर स्वाद और सेहत दोनों बढ़ा लेते हैं. चलिए जानते हैं इसे पीने के फायदे, नुकसान और सावधानियां.



नींबू पानी पीने के फायदे

1. अच्छी हाइड्रेशन: पानी अक्सर लोगों को पीना बोरिंग लगता है, लेकिन इसमें नींबू डालने से स्वाद बढ़ जाता है. इससे आप ज्यादा पानी पीते हैं और शरीर हाइड्रेट रहता है.

Advertisement

2. विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स: नींबू में विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, आयरन अब्सॉर्पशन में मदद करता है और स्किन व टिशू के लिए भी फायदेमंद है.

3. पेट के लिए सही (कुछ लोगों के लिए): नींबू की हल्की खटास पेट के जूसेज और लार को बढ़ा सकती है, जिससे डाइजेशन आसान हो सकता है या हल्की सुबह की सूजन कम हो सकती है.



किन लोगों को नींबू पानी से बचना चाहिए

नींबू पानी सभी के लिए सुरक्षित नहीं है. इसके एसिडिटी के कारण कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती हैं.

1. पेट और एसिड से जुड़ी समस्याएं: अगर आपको एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, अल्सर या सेंसिटिव पेट है, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. खाली पेट इसे पीने से जलन, ब्लोटिंग, मितली या एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है.

2. दांत कमजोर या सेंसिटिव हैं: नींबू का एसिड धीरे-धीरे दांत की एनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सेंसिटिविटी और कैविटी का खतरा बढ़ जाता है.

3. मुंह के घाव या अल्सर: अगर आपको अक्सर मुंह के अल्सर या कैंकर सोर होते हैं, तो नींबू पानी आपको और परेशान कर सकता है.

4. कुछ दवाओं के साथ सावधानी: नींबू का एसिड कुछ दवाओं के असर को कम कर सकता है.

5. सिरदर्द या सिट्रस एलर्जी वाले लोग: कभी-कभी नींबू सिरदर्द या माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है. कुछ लोगों को एलर्जी की भी संभावना होती है.

Advertisement

6. किडनी, पथरी या डिहाइड्रेशन की समस्या: नींबू पानी हल्का डायुरेटिक होता है, जिससे पेशाब बढ़ता है. जो लोग पहले से डिहाइड्रेशन या किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए.



नींबू पानी पीने के नुकसान

दांतों की हेल्थ: लगातार नींबू पानी पीने से एनेमल कमजोर हो सकता है.

पेट संबंधी परेशानी: ज्यादा पीने से पेट में ऐंठन, गैस, जलन या एसिडिटी हो सकती है.

इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस: बार-बार पेशाब बढ़ने से शरीर में बैलेंस बिगड़ सकता है



​​​​​​सुरक्षित तरीके से कैसे पिएं नींबू पानी?

1. अच्छी तरह dilute करें: आधा नींबू पूरे गिलास पानी में डालें.

2. खाने के बाद पीएं: खाली पेट पीने से बचें.

3. स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें: दांतों से संपर्क कम होगा.

4. मुंह धोएं: पीने के बाद साधारण पानी से मुंह धोएं.

5. ब्रश तुरंत न करें: कम से कम 30 मिनट बाद ब्रश करें.

6. मात्रा पर ध्यान दें: दिन में 1–2 गिलास ही पर्याप्त हैं.

7. संकेतों को देखें: जलन, दांत दर्द या पेट में समस्या होने पर नींबू पानी पीना बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें.

---- समाप्त ----