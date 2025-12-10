Kari Patta Health Benefits: बैड कोलेस्ट्रॉल से लड़ता है ये पत्ता! जानें खाने का सही तरीका

करी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला हर्ब नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद कंपाउंड और एंटीऑक्सिडेंट शरीर को बीमारियों से बचाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं. दिल की सेहत से लेकर दिमाग और कैंसर से जैसी बीमारियों में भी करी पत्ते के कई फायदे सामने आए हैं. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि छोटा सा दिखने वाला करी पत्ता कैसे आपके लिए सुपरफूड की तरह काम कर सकता है.

हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है

हाई ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसी चीजें हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकते हैं. करी पत्ता इन्हें कम कर दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा घटा सकता है. जानवरों पर किए गए रिसर्च में पाया गया कि करी पत्ते का अर्क बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद कर सकता है.

अल्जाइमर जैसी बीमारी से बचाता है

करी पत्ते आपके नर्वस सिस्टम, यानी दिमाग और नसों, की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं. अल्जाइमर एक दिमाग की बीमारी है जिसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और न्यूरॉन्स की कमी होती है. स्टडी बताते हैं कि करी पत्ते में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों, जैसे अल्जाइमर, से बचाव में मदद कर सकते हैं.

कैंसर से लड़ने में मददगार

करी पत्ते में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जिनमें मजबूत एंटी-कैंसर गुण होते हैं. मलेशिया में उगाए गए करी पत्तों से लिए गए तीन अर्क के नमूनों की टेस्ट-ट्यूब जांच में पाया गया कि इनमें से सभी में मजबूत एंटी-कैंसर गुण है और यह ब्रेस्ट कैंसर को फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं. जानवरों पर किए गए एक स्टडी में, जब करी पत्ता अर्क मुंह के जरिए दिया गया तो यह ट्यूमर की वृद्धि को कम करने और कैंसर कोशिकाओं को फेफड़ों में फैलने से रोकने में मददगार साबित हुआ.

हालांकि, करी पत्ता खाने के फायदे कई रिसर्च में सामने आए हैं, फिर भी इसे किसी दवा की तरह नहीं बल्कि एक हेल्दी फूड के तौर पर अपनी डाइट में शामिल करना ही सबसे बेहतर है.

करी पत्ता को डाइट में शामिल कैसे कर सकते हैं?

आप रोजाना 4-5 करी पत्ते चबाकर खा सकते हैं या इन्हें पानी में उबालकर पी सकते हैं. इसके अलावा इसे आप दाल, सब्जियां या सूप में डालकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

