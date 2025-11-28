गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना खतरनाक! पुणे के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने गिनाए नुकसान

सुबह-सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीना, पिछले कुछ समय से बेसिक हेल्थ ट्रेंड बन गया है. वजन घटाने से लेकर बॉडी डिटॉक्स करने तक के लिए इस ड्रिंक को सोशल मीडिया और हर जगह प्रमोट किया जाता है लेकिन आयुर्वेद इस ट्रेंड से बिल्कुल उलट बात कहता है. आयुर्वेदिक के मुताबिक, शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए. इसका कारण सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि शरीर की एनर्जी, डाइजेशन फायर (Agni) और गुणों पर असर से जुड़ा हुआ विज्ञान है. आयुर्वेद एक्सपर्ट और सर्टिफाइड क्लिनिकल रिसर्चर डॉ. ओंकार कुलकर्णी (MD आयुर्वेद, BA संस्कृत) ने आजतक.इन को बताया कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया शहद धीरे-धीरे शरीर के लिए जहर तक बन सकता है.

क्यों खतरनाक है वॉर्म वॉटर-हनी ट्रेंड

डॉ. ओमकार ने बताया, 'आजकल एक बहुत कॉमन ट्रेंड चल रहा है कि रोज सुबह उठकर गर्म पानी में शहद डाल कर पियो. लेकिन क्लासिकल आयुर्वेद के हिसाब से ये बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि इसके कारण हैं. एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आयुर्वेद कभी भी कोई भी जनरलाइज्ड गाइडलाइन नहीं देता. आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान की प्रकृति अलग होती है और उसकी प्रकृति के अनुसार कंडीशंस भी अलग-अलग होती हैं. वो जानने के बाद ही कोई भी ची करनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए, ये तय होता है. सारे लोग जनरली मिलकर अगर कोई भी चीज खाना-पीना शुरू कर दें तो ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि उससे आप अपने शरीर के प्रकृति को छेड़ रहे हैं.'

'आयुर्वेद के हिसाब से कभी भी गर्म करके या गर्म चीजों के साथ शहद नहीं लेना होता है क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब शहद को गर्म करते हैं या ग्रम चीजों के साथ लेते हैं, तो उससे बॉडी के टॉक्सिन्स (आम) लॉन्ग टर्म में डाइजेशन कैपेसिटी को धीमा कर देते हैं और आगे चलकर ये बहुत सारी बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकते हैं.'



'दूसरा ये कि शहद पित्त को थोड़ा सा बढ़ाता है और लार्ज क्वांटिटी में या रेगुलर लेने से जो पित्त प्रकृति के लोग हैं या जिनकी प्रकृति पित्त बढ़ने से प्रभावित होती है, उनमें ये आगे चल के एसिडिटी और उससे संबंधित समस्याएं क्रिएट कर सकता है.'

'तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जो कि शहद की प्रकृति ड्राई होती है और लगातार इसका सेवन शरीर को अंदर से ड्राई कर सकता है जिससे वात बढ़ जाता है. वात बढ़ने के कारण जॉइंट पैन, मस्कुलर कैम्प्स या हड्डियों में प्रॉब्लम जैसी समस्याएं हो सकती हैं.'

गर्म पानी में शहद लें या नहीं?

डॉ. ओमकार ने बताया. 'जनरली अगर देखा जाए को मैं यह कहता हूं कि हर किसी को रोजाना शहद नहीं लेना चाहिए. यदि आप किसी तरह से शहद को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य से बात करें. दूसरा अगर लेना भी है तो कभी भी गर्म पानी के साथ ना लें. तीसरी बात ये कि हनी नेचुरल हो.

