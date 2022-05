Summer Laddu: सिर दर्द, आंखों की थकावट दूर करने के लिए खाएं ये स्वादिष्ट लड्डू, जानें आसान रेसिपी

Nariyal Muskmelon Seeds Laddu: लड्डू में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में गोला और खरबूजे के बीज माइग्रेन कम करने में सहायक माने जाते हैं. ये लड्डू दिमाग को तेज करने में भी लाभदायक हैं. साथ ही, कई बार स्क्रीन पर काम करने से आखों में दर्द होने लगता है, ऐसे में इन लड्डुयों का सेवन काफी फायदेमंद है.

Nariyal Muskmelon Seeds Laddu Ingredients: सामग्री

3 बड़े गोले (इन्हें अच्छे से घिस लें)

1 कप खरबूजे के बीज

आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर

1 कप चीनी

How To Make Nariyal Muskmelon Laddu to Reduce Headache: सिर दर्द दूर करने के लिए लड्डू की विधि: