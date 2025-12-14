scorecardresearch
 
पेट की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा! सुबह पिएं डॉक्टर पाल की बताई ये 'मैजिक' ड्रिंक

डॉ पाल ने एक नाइट ड्रिंक बताई है, जो पेट की सेहत को बेहतर बनाकर शरीर में एनर्जी और हल्कापन लाती है. यह ड्रिंक ब्लड शुगर नियंत्रित करता है, भूख को नियंत्रित रखता है और इम्युनिटी बढ़ाता है. इसे लगातार पांच दिन तक पीने से डाइजेशन में सुधार और बेहतर एनर्जी महसूस होती है.

चिया सीड्स को भिगोकर ही खाना सही होता है.(Photo: Pixabay/Instagram@dr.pals_newme)
Gut Health Special Drink:  शरीर में होने वाली ज्यादातर बीमारियों का लिकं सीधे पेट से होता है, जब पेट सही रहेगा तो शरीर भी हल्का और एनर्जी से भरा रहता है. यह बात तो आपने काफी बार सुनी होगी कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन बीमारियां भी पेट की वजह से इंसान को घेरती है. इसलिए आजकल लोग गट हेल्थ का खास ध्यान रखने लगे हैं. क्योंकि गट हेल्थ सही रहती है तो कई बीमारियां शरीर से दूर रहती हैं. सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो भी खाते हैं, उसका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है. इसलिए जितना हो उतना अपने खान-पान का ख्याल रखना चाहिए और सोच समझकर ही डाइट में चीजों को शुमार करना चाहिए. 

इस बीच अमेरिकी बोर्ड-प्रमाणित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पलानीअप्पन मनिकम जो सोशल मीडिया पर डॉ.  पाल के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक आसान सा नाइट ड्रिंक बताई है, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और सुबह इसका असर महसूस हो सकता है. यह एक ड्रिंक हमारी हेल्थ को कई फायदे पहुंचाती है, आइए जानते हैं, इसे किन चीजों से मिलाकर बनाया जाता है और इसे पीने से बॉडी पर क्या असर होता है. 

क्या है यह सीक्रेट ड्रिंक?

डॉ. पाल के मुताबिक, इस ड्रिंक की तैयारी रात में ही हो जाती है और इसमें रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल होती हैं. रात को एक बर्तन में चिया सीड्स, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज डालकर पानी में भिगो दें. अगर इनमें से सभी चीजें ना भी हो तो भी ठीक है. सुबह इन भीगे हुए बीजों को मिक्सर में डालें और अपनी पसंद का दूध मिलाएं. डॉ. पाल के मुताबिक आप इसे बनाने के लिए अनस्वीटेंड बादाम मिल्क बेहतर हैं, लेकिन गाय का दूध या कोई और प्लांट-बेस्ड मिल्क भी लिया जा सकता है.टेस्ट के लिए थोड़ा शहद या केला, बेरीज जैसे फल भी मिला सकते हैं.

इस मैजिक ड्रिंक के फायदे

डॉ. पाल बताते हैं कि यह ड्रिंक फाइबर, हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर होती है.इसमें मौजूद फाइबर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करता है.हेल्दी फैट ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है और प्रोटीन देर तक पेट भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती है. इसके अलावा इसमें विटामिन E, B6, फोलेट, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो एनर्जी, दिमाग और इम्युनिटी के लिए फायदेमंद हैं. अगर कोई इसे पूरा नाश्ता बनाना चाहता है, तो इसमें एक स्कूप प्रोटीन पाउडर भी मिला सकता है.

कब और कैसे पिएं?

डॉ. पाल सलाह देते हैं कि इस ड्रिंक को लगातार 5 दिन तक आजमाएं. कई लोगों को डाइजेशन में सुधार, सुबह हल्कापन और दिनभर बेहतर एनर्जी महसूस हो सकता है.हालांकि, वह यह भी कहते हैं कि हर शरीर एक जैसा नहीं होता. क्योंकि यह ड्रिंक फैट और फाइबर से भरपूर है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है. अगर पेट भारी लगे या कोई परेशानी हो, तो मात्रा कम कर दें या डॉक्टर से सलाह लें.

अगर आप बिना ज्यादा डाइट बदले गट हेल्थ सुधारना चाहते हैं, तो डॉ. पाल का यह ओवरनाइट ड्रिंक एक आसान और नेचुरल ऑप्शन हो सकता है. थोड़ी सी तैयारी और रोज की आदत में छोटा सा बदलाव, आपकी सेहत में बड़ा फर्क ला सकता है.

