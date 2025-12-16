Acharya Balkrishna Health Tips: बुढ़ापे तक नहीं होगी आंखें कमजोर, खाएं ये ड्राईफ्रूट, आचार्य बालकृष्ण ने दिया नुस्खा

Acharya Balkrishna Health Tips: आज के डिजिटल दौर में आंखों की सेहत सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है. घंटों मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और कमजोरी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. ऐसे में लोग आई ड्रॉप्स और दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक और देसी उपाय बताए गए हैं. ड्राईफ्रूट सेहत के लिए अच्छे होते हैं और आंखों के लिए भी ड्राईफ्रूट बहुत फायदेमंद होता है. एक ड्राईफ्रूट खाने से बुढ़ापे तक आंखों की रोशनी कमजोर नहीं पड़ेगी.

आचार्य बालाकृष्ण का देसी नुस्खा

आचार्य बालाकृष्ण के अनुसार, अखरोट वो सुपरफूड है, जो आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, जरूरी फैटी एसिड और विटामिन-ई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. यह सभी आंखों की नसों को मजबूत बनाते हैं और रेटिना को पोषण देते हैं. खासतौर पर ओमेगा-3 फैटी एसिड आंखों में होने वाले सूखेपन को कम करने में मदद करता है और बढ़ती उम्र के साथ होने वाली नजर की कमजोरी से बचाव करता है.

उनके अनुसार, अखरोट का नियमित सेवन आंखों की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है. विटामिन-E एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करता है, इससे आंखों की थकान कम होती है और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से होने वाली जलन में राहत मिलती है.

अखरोट खाने का तरीका

आचार्य बालाकृष्ण के मुताबिक, रोज़ सुबह खाली पेट 2 अखरोट रातभर पानी में भिगोकर खाना सबसे फायदेमंद माना जाता है. भीगे हुए अखरोट आसानी से पच जाते हैं और शरीर इन्हें बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है, आप चाहें तो अखरोट को हल्का कूटकर गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं.

अखरोट खाने के अन्य फायदे.

अखरोट सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग, दिल और इम्यूनिटी के लिए भी फायदेमंद है. यह याददाश्त तेज करने, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने और शरीर में सूजन कम करने में मदद करता है. आचार्य बालाकृष्ण का कहना है कि अगर अखरोट को संतुलित आहार और सही दिनचर्या के साथ शामिल किया जाए, तो आंखों की रोशनी लंबे समय तक बनी रह सकती है.

इन लोगों को करना चाहिए परहेज

हालांकि, किसी भी चीज का अधिक सेवन नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में अखरोट खाना ही सबसे अच्छा होता है. खासतौर पर कुछ लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए या सीमित मात्रा में करना चाहिए. जिन लोगों को नट एलर्जी है, उन्हें अखरोट से गंभीर रिएक्शन हो सकता है.

किडनी स्टोन की समस्या वालों में मौजूद ऑक्सेलेट नुकसान कर सकता है. जिनका पाचन कमजोर है, उन्हें गैस, पेट दर्द या दस्त हो सकते हैं. अखरोट कैलोरी में ज्यादा होता है, इसलिए मोटापा या वजन बढ़ने की समस्या वाले लोग सावधान रहें. ब्लड थिनर दवाएं लेने वालों को अधिक अखरोट खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

