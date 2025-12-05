कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी की पहली तस्वीरें, दुल्हन शिप्रा की सादगी ने जीता दिल

Indresh Upadhyay Wedding First Photo: जाने-माने कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज जयपुर में शादी के बंधन में बंध गए. उनकी हल्दी, मेहंदी, संगीत के बाद अब उनकी शादी की पहली झलक सामने आ गई है, जो आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. कथावाचक इंद्रेश और उनकी दुल्हन की मंडप से पहली फोटो सामने आई है, जिसे देखने के बाद लोग काफी खुश हो गए हैं और दूल्हा-दुल्हन की तारीफ कर रहे हैं.

और पढ़ें

मंडप से पहली तस्वीर आई सामने

इंद्रेश उपाध्याय और उनकी दुल्हन शिप्रा की मंडप से फोटो सामने आई है, जिसमें उनके पीछे काफी सारे मेहमान नजर आ रहे हैं. इंद्रेश उपाध्याय ने लाइट पीच कलर का धोती-कुर्ता पहन रखा है और सिर्फ मैचिंग कलर की पगड़ी भी पहन रखी है, जिसमें वो किसी राजा से कम नहीं लग रहे हैं.

दुल्हन की सादगी ने जीता दिल

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हन शिप्रा का ब्राडल लुक ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने लहंगे की बजाय ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं. गोल्डन कलर की सिल्क साड़ी पहनी है, जिसके साथ लाल रंग का दुप्पटा ओढ़ रखा है. दुल्हनिया शिप्रा ने किसी ट्रेंड को फॉलो किए बिना सादगी भरे अंदाज से लोगों को दिल जीत लिया है और हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है.

Advertisement

101 पंडितों ने किया मंत्रोच्चार

कथावाचक इंद्रेश और शिप्रा की शादी जयपुर की ग्रैंड वेडिंग बन गई है, शादी की सभी रस्मों को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया गया. 101 पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच कथावाचक ने दुल्हन शिप्रा के संग सात फेरे लिए.

कथावाचक के हाथ में लगाई थी मेहंदी

शादी के पहले दिन की रस्म मेहंदी की थी, इस दौरान दुल्हन शिप्रा ने खुद इंद्रेश के हाथों पर मेहंदी लगाई थी. मेहंदी की रस्म में भी वो राजस्थानी लहंगा-चोली पहने नजर आई थीं, और उनकी खूब तारीफ भी हुई थी. मेहंदी सेरेमनी के वीडियो भी जमकर वायरल हुए थे और लोग दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे.

शादी में शरीक हुए धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और कवि कुमार विश्वास दोनों भी इस शादी में शरीक होने आज ही जयपुर पहुंचे. दोनों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों जयपुर एयरपोर्ट पर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं.

शादी में पंजाबी सिंगर बी प्राक, आचार्य पुंडरीक गोस्वामी और कथावाचक चित्रलेखा समेत कई धर्मगुरु इस शादी के साक्षी बनें.

---- समाप्त ----