विदेश में रहकर हिंदू धर्म के खिलाफ डाला अपमानजनक और भड़काऊ पोस्ट, भारत पहुंचते ही गिरफ्तार

कर्नाटक के मंगलुरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने विदेश में रहकर हिंदू धर्म के खिलाफ एक पोस्ट डाला था. जिसके बाद पुलिस ने मामले में खुद ही संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की थी.

हिंदू धर्म के खिलाफ डाला अपमानजनक पोस्ट डालने वाला युवक गिरफ्तार.(Photo: Representational )
विदेश में रहकर हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक और भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में एक आदमी को भारत आने पर गिरफ्तार किया गया. पूरा मामला मंगलुरु का है. एक एजेंसी के मुताबिक आरोपी अब्दुल खादर नेहाद (27) मंगलुरु के उलाईबेट्टू का रहने वाला है और सऊदी अरब में काम करता था.

यह भी पढ़ें: प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया कलमा... वीडियो सामने आया तो भड़के हिंदू संगठन, विभाग ने लिया एक्शन

पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम अकाउंट 'team_sdpi_2025' पर हिंदू धर्म से जुड़ा एक कथित अपमानजनक और भड़काऊ पोस्ट अपलोड होने के बाद 11 अक्टूबर को बाजपे पुलिस स्टेशन में खुद से केस दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें: 'इस्लामनगर' साइन बोर्ड पर चिपकाए 'जगदीशपुर' के बैनर, भोपाल में माइलस्टोन तोड़े जाने पर भड़के हिंदू संगठन

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि पोस्ट नेहाद ने अपलोड किया था, जो उस समय सऊदी अरब में रह रहा था. इसके आधार पर उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था.

यह भी पढ़ें: फर्जी दुल्हन, किराए की 'सास'... हिंदू बनकर की शादी... बागपत में सुहागरात के बाद दूल्हे के साथ हो गया कांड

14 दिसंबर को नेहाद विदेश से केरल के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा. जहां पहुंचते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच चल रही है और कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
