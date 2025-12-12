scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया कलमा... वीडियो सामने आया तो भड़के हिंदू संगठन, विभाग ने लिया एक्शन

उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में सुबह प्रार्थना के दौरान कुछ छात्रों को कलमा पढ़ाया गया. इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया. अब विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया है.

Advertisement
X
स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गया कलमा. (Photo: Representational)
स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गया कलमा. (Photo: Representational)

ऊधम सिंह नगर के एक प्राइवेट स्कूल में कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया है. इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया और तत्काल स्कूल पर कार्रवाई शुरू कर दी. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो उधम सिंह नगर सुल्तानपुर पट्टी (जिसका नया नाम कौशल्यापुरी) में स्थित प्राइवेट स्कूल का है. यहां सुबह प्रेयर के दौरान बच्चों को कलमा पढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में बच्चे कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया. एसडीएम को ज्ञापन देकर स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

वीडियो में कुछ छात्र अरबी भाषा के शब्दों का उच्चारण करते दिख रहे थे. इसी के आधार पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई. उनका कहना है कि छोटी कक्षाओं के हिंदू छात्रों को जबरन कलमा पढ़ाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Attempt to convert, victim approaches court
'गाय का मांस खिलाया, कलमा पढ़ने का दबाव', महिला ने सुनाई धर्म परिवर्तन की कहानी 
मनी मेराज पर बीफ खाने और कलमा पढ़ने के लिए दबाव डालने के आरोप हैं. (Photo: Screengrab)
IPL कॉमेंटेटर, भोजपुरी एक्टर मनी मेराज गिरफ्तार, महिला ने लगाया रेप का आरोप 
KOTA SCHOOL CONTROVERSY OVER PRAYER VIDEO, HINDU STUDENTS MADE TO RECITE KALMA: VIDEO GOES VIRAL
कोटा के स्कूल में हिंदू छात्रों को कलमा पढ़वाने का वीडियो आया सामने, शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच 
Saraswati Vidya Mandir School in Panipat
पानीपत: महिला टीचर ने क्लास में बच्चों से पढ़वाया कलमा, पेरेंट्स भड़के तो स्कूल ने नौकरी से निकाला 
woman
हमसे कलमा पढ़ने को कहा था, इनके सरगना को मारो...ऑपरेशन सिंदूर पर बोलीं सुशील नथैनील की पत्नी 

यह भी पढ़ें: पानीपत: महिला टीचर ने क्लास में बच्चों से पढ़वाया कलमा, पेरेंट्स भड़के तो स्कूल ने शिक्षिका को किया बर्खास्त

स्कूल के प्रधानाचार्य गिरीश चंद्र सैनी ने बताया कि स्कूल में 110 हिंदू बच्चे और 80 मुस्लिम बच्चे हैं. स्कूल में लगभग एक साल से प्रार्थना के समय सभी बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था. स्कूल में कलमा पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद से ये बंद कर दिया है. कलमा पढ़ना गलत था.

Advertisement

विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के प्रदेश मंत्री यशपाल राजहंस ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके द्वारा संज्ञान लेकर एक पत्र एसडीएम बाजपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है. इस वीडियो में आरोप है कि मासूम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा है, जो गलत है.

जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी पीएस रावत ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा था. जब जांच करवाई, तब पता चला कि स्कूल जहां है, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है. स्कूल में हिंदू बच्चे भी हैं. शिक्षा नीति के अनुसार ये गलत है. इसमें स्कूल को एक नोटिस जारी किया गया है, उचित कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement