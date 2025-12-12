प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया कलमा... वीडियो सामने आया तो भड़के हिंदू संगठन, विभाग ने लिया एक्शन

ऊधम सिंह नगर के एक प्राइवेट स्कूल में कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया है. इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया और तत्काल स्कूल पर कार्रवाई शुरू कर दी. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो उधम सिंह नगर सुल्तानपुर पट्टी (जिसका नया नाम कौशल्यापुरी) में स्थित प्राइवेट स्कूल का है. यहां सुबह प्रेयर के दौरान बच्चों को कलमा पढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में बच्चे कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया. एसडीएम को ज्ञापन देकर स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

वीडियो में कुछ छात्र अरबी भाषा के शब्दों का उच्चारण करते दिख रहे थे. इसी के आधार पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई. उनका कहना है कि छोटी कक्षाओं के हिंदू छात्रों को जबरन कलमा पढ़ाया गया.

स्कूल के प्रधानाचार्य गिरीश चंद्र सैनी ने बताया कि स्कूल में 110 हिंदू बच्चे और 80 मुस्लिम बच्चे हैं. स्कूल में लगभग एक साल से प्रार्थना के समय सभी बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था. स्कूल में कलमा पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद से ये बंद कर दिया है. कलमा पढ़ना गलत था.

विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के प्रदेश मंत्री यशपाल राजहंस ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके द्वारा संज्ञान लेकर एक पत्र एसडीएम बाजपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है. इस वीडियो में आरोप है कि मासूम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा है, जो गलत है.

जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी पीएस रावत ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा था. जब जांच करवाई, तब पता चला कि स्कूल जहां है, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है. स्कूल में हिंदू बच्चे भी हैं. शिक्षा नीति के अनुसार ये गलत है. इसमें स्कूल को एक नोटिस जारी किया गया है, उचित कार्रवाई की जाएगी.

