बेंगलुरु: शिल्पा शेट्टी के पब के खिलाफ दर्ज हुआ केस, जानिए क्या है मामला

बेंगलुरु पुलिस ने एक्टर शिल्पा शेट्टी के को-ओनरशिप वाले बैस्टियन गार्डन सिटी सहित दो पब के खिलाफ कथित तौर पर केस दर्ज किया है. यह मुकदमा तय वक्त से ज़्यादा देर तक खुले रहने के लिए केस दर्ज किया है.

बैस्टियन पब की शुरुआत बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा के ऑर्गनाइजेशन बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी (Bastian Hospitality) ने की थी. शेट्टी ने 2019 में इस पब में इन्वेस्ट किया था और 50 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी.

यह कार्रवाई 11 दिसंबर को रात करीब 1.30 बजे बैस्टियन पब में हुई देर रात की झड़प के वायरल CCTV फुटेज के बाद हुई. फुटेज में ग्राहकों के दो ग्रुप के बीच तीखी बहस और थोड़ी हाथापाई देखी गई. किसी गंभीर मारपीट की खबर नहीं है.

आर्यन खान कनेक्शन...

पुलिस ने रेजिडेंसी रोड पर स्थित सोरबेरी पब के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. यह वही जगह है, जिसका नाम 28 नवंबर को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ी एक घटना से जुड़ा था. बाद में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आर्यन खान ने उस जगह पर एक आपत्तिजनक तरीके से हाथ से इशारा किया था. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वहां मौजूद कई महिलाओं को उस इशारे से अपमान महसूस हुआ.

इस घटना के बाद, सैंकी रोड के रहने वाले वकील ओवैस हुसैन एस ने पुलिस महानिदेशक, बेंगलुरु शहर पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल डिवीजन), कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और कर्नाटक राज्य महिला आयोग को एक शिकायत सौंपी. शिकायत के आधार पर इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

वीडियो से पता चला कि पब तय वक्त से ज़्यादा देर तक चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने खुद ही मामले दर्ज किए.

