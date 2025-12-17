scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेंगलुरु: शिल्पा शेट्टी के पब के खिलाफ दर्ज हुआ केस, जानिए क्या है मामला

बेंगलुरु पुलिस ने बैस्टियन गार्डन सिटी सहित दो पब के खिलाफ तय वक्त से ज़्यादा देर तक खुले रहने के लिए केस दर्ज किया है. यह कार्रवाई वायरल वीडियो के बाद की गई, जिनमें हाथापाई और देर रात तक पब खुले रहने की बात सामने आई थी.

Advertisement
X
बैस्टियन गार्डन सिटी सहित दो पब पर हुआ है केस (File Photo: PTI)
बैस्टियन गार्डन सिटी सहित दो पब पर हुआ है केस (File Photo: PTI)

बेंगलुरु पुलिस ने एक्टर शिल्पा शेट्टी के को-ओनरशिप वाले बैस्टियन गार्डन सिटी सहित दो पब के खिलाफ कथित तौर पर केस दर्ज किया है. यह मुकदमा तय वक्त से ज़्यादा देर तक खुले रहने के लिए केस दर्ज किया है.

बैस्टियन पब की शुरुआत बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा के ऑर्गनाइजेशन बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी (Bastian Hospitality) ने की थी. शेट्टी ने 2019 में इस पब में इन्वेस्ट किया था और 50 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी.

यह कार्रवाई 11 दिसंबर को रात करीब 1.30 बजे बैस्टियन पब में हुई देर रात की झड़प के वायरल CCTV फुटेज के बाद हुई. फुटेज में ग्राहकों के दो ग्रुप के बीच तीखी बहस और थोड़ी हाथापाई देखी गई. किसी गंभीर मारपीट की खबर नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Shilpa_Shetty
ट्रेडिशनल लुक में दिखा Shilpa Shetty का जलवा 
Shilpa Shetty, Akshay Kumar
शादी करने वाले थे अक्षय-शिल्पा, एक्ट्रेस के परिवार की शर्त ने तोड़ा रिश्ता! 
Raj Kundra on cheating allegations against him and shilpa shetty
'एडल्ट मूवीज बनाओ' ट्रोल की बात पर भड़के राज कुंद्रा, बोले- रोल चाहिए? 
Kareena Kapoor, Shilpa Shetty, Actresses married divorced men
इन एक्ट्रेस ने तलाकशुदा एक्टर-डायरेक्टर संग की शादी, किसी का चला रिश्ता, किसी का हुआ तलाक 
Shilpa Shetty and Raj Kundra 60 cr case
बीमार पिता को देखने श‍िल्पा संग लंदन जाना चाहते हैं राज कुंद्रा, कोर्ट में लगाई गुहार 

आर्यन खान कनेक्शन...

पुलिस ने रेजिडेंसी रोड पर स्थित सोरबेरी पब के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. यह वही जगह है, जिसका नाम 28 नवंबर को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ी एक घटना से जुड़ा था. बाद में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आर्यन खान ने उस जगह पर एक आपत्तिजनक तरीके से हाथ से इशारा किया था. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वहां मौजूद कई महिलाओं को उस इशारे से अपमान महसूस हुआ.

Advertisement

यह भी पढ़ें: शादी करने वाले थे अक्षय कुमार-शिल्पा शेट्टी, एक्ट्रेस के परिवार ने लगाई रोक, डायरेक्टर का खुलासा

इस घटना के बाद, सैंकी रोड के रहने वाले वकील ओवैस हुसैन एस ने पुलिस महानिदेशक, बेंगलुरु शहर पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल डिवीजन), कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और कर्नाटक राज्य महिला आयोग को एक शिकायत सौंपी. शिकायत के आधार पर इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

वीडियो से पता चला कि पब तय वक्त से ज़्यादा देर तक चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने खुद ही मामले दर्ज किए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement