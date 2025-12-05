scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादी करने वाले थे अक्षय कुमार-शिल्पा शेट्टी, एक्ट्रेस के परिवार ने लगाई रोक, डायरेक्टर का खुलासा

एक्टर अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी रिलेशनशिप में थे. काफी साल एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने जब शादी करने का फैसला लिया तो परिवार खिलाफ खड़ा हो गया. दरअसल, शिल्पा के परिवार वालों ने अक्षय के सामने शर्त रखी, जो उन्हें नामंजूर थी.

Advertisement
X
शिल्पा शेट्टी-अक्षय कुमार करने वाले थे शादी (Photo: Screengrab)
शिल्पा शेट्टी-अक्षय कुमार करने वाले थे शादी (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड में 90 के दशक में अगर कोई जोड़ी रोमांटिकली हिट हुई तो वो शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी थी. फैन्स के दिलों पर दोनों राज करते थे. रियल लाइफ में भी दोनों साथ थे. कुछ साल रिश्ते में रहे, शादी करने का भी फैसला लिया, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. 

एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार के कोलैबोरेटर और फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने शिल्पा और अक्षय के रिश्ते, शादी और ब्रेकअप पर काफी खुलासे किए. सुनील ने बताया कि शिल्पा और अक्षय शादी करने वाले थे. लेकिन शिल्पा के पेरेंट्स ने अक्षय के सामने ऐसा शर्त रख दी थी, जिसके बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे. 

डायरेक्टर सुनील का खुलासा
सुनील ने बॉलीवुड ठिकाना संग बातचीत में कहा- दोनों ही गुड लुकिंग कपल थे. पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. एक ज्योतिष ने ट्विंकल खन्ना के पिता राजेश खन्ना को बताया था कि अक्षय और ट्विंकल शादी करेंगे. उस समय मैंने चीजों को सीरियस नहीं लिया था. क्योंकि उस समय दोनों का कुछ लेना-देना नहीं था. लेकिन अगर शिल्पा और अक्षय की शादी हो जाती तो बात अलग होती. 

सम्बंधित ख़बरें

Raj Kundra on cheating allegations against him and shilpa shetty
'एडल्ट मूवीज बनाओ' ट्रोल की बात पर भड़के राज कुंद्रा, बोले- रोल चाहिए? 
Kareena Kapoor, Shilpa Shetty, Actresses married divorced men
इन एक्ट्रेस ने तलाकशुदा एक्टर-डायरेक्टर संग की शादी, किसी का चला रिश्ता, किसी का हुआ तलाक 
Shilpa Shetty and Raj Kundra 60 cr case
बीमार पिता को देखने श‍िल्पा संग लंदन जाना चाहते हैं राज कुंद्रा, कोर्ट में लगाई गुहार 
Shilpa Shetty Hugs Raj Kundra
शादी के 16 साल बाद भी राज कुंद्रा के 'प्यार में घूम' रहीं शिल्पा, Video 
Shilpa Shetty
Mumbai Airport पर दिखा Shilpa Shetty का बॉसी लुक 
Advertisement

जब सुनील से पूछा गया कि आखिर वो शर्त क्या थी जो शिल्पा के पेरेंट्स ने अक्षय के सामने रखी थी तो इसपर उन्होंने कहा कि बतौर पेरेंट्स जो अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं, उन्होंने शर्त रखी थी जो कि गलत नहीं थी. क्या वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी? इसपर सुनील ने कहा- सिक्योरिटी हर तरह से थी. लेकिन मुझे लगता है कि शिल्पा के पेरेंट्स की इसमें गलती रही. लेकिन शायद किस्मत में यही होना लिखा था तो हुआ. मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं. 

कैसी थी ब्रेकअप के बाद अक्षय की हालत?
फिल्म 'एक रिश्ता' की शूटिंग के कुछ समय में ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था. अक्षय का दिल नहीं टूटा था. मुझे लगता है कि वो सही था. और चीजों से बस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. बात करें अक्षय और ट्विंकल के रिश्ते की तो दोनों ने साल 2001 में शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं. वहीं, शिल्पा ने साल 2009 में राज कुंद्रा से शादी की. इनके भी दो बच्चे हैं. दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    करियर राशिफल
    Advertisement