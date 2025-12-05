शादी करने वाले थे अक्षय कुमार-शिल्पा शेट्टी, एक्ट्रेस के परिवार ने लगाई रोक, डायरेक्टर का खुलासा

बॉलीवुड में 90 के दशक में अगर कोई जोड़ी रोमांटिकली हिट हुई तो वो शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी थी. फैन्स के दिलों पर दोनों राज करते थे. रियल लाइफ में भी दोनों साथ थे. कुछ साल रिश्ते में रहे, शादी करने का भी फैसला लिया, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था.

एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार के कोलैबोरेटर और फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने शिल्पा और अक्षय के रिश्ते, शादी और ब्रेकअप पर काफी खुलासे किए. सुनील ने बताया कि शिल्पा और अक्षय शादी करने वाले थे. लेकिन शिल्पा के पेरेंट्स ने अक्षय के सामने ऐसा शर्त रख दी थी, जिसके बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे.

डायरेक्टर सुनील का खुलासा

सुनील ने बॉलीवुड ठिकाना संग बातचीत में कहा- दोनों ही गुड लुकिंग कपल थे. पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. एक ज्योतिष ने ट्विंकल खन्ना के पिता राजेश खन्ना को बताया था कि अक्षय और ट्विंकल शादी करेंगे. उस समय मैंने चीजों को सीरियस नहीं लिया था. क्योंकि उस समय दोनों का कुछ लेना-देना नहीं था. लेकिन अगर शिल्पा और अक्षय की शादी हो जाती तो बात अलग होती.

जब सुनील से पूछा गया कि आखिर वो शर्त क्या थी जो शिल्पा के पेरेंट्स ने अक्षय के सामने रखी थी तो इसपर उन्होंने कहा कि बतौर पेरेंट्स जो अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं, उन्होंने शर्त रखी थी जो कि गलत नहीं थी. क्या वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी? इसपर सुनील ने कहा- सिक्योरिटी हर तरह से थी. लेकिन मुझे लगता है कि शिल्पा के पेरेंट्स की इसमें गलती रही. लेकिन शायद किस्मत में यही होना लिखा था तो हुआ. मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं.

कैसी थी ब्रेकअप के बाद अक्षय की हालत?

फिल्म 'एक रिश्ता' की शूटिंग के कुछ समय में ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था. अक्षय का दिल नहीं टूटा था. मुझे लगता है कि वो सही था. और चीजों से बस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. बात करें अक्षय और ट्विंकल के रिश्ते की तो दोनों ने साल 2001 में शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं. वहीं, शिल्पा ने साल 2009 में राज कुंद्रा से शादी की. इनके भी दो बच्चे हैं. दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं.

