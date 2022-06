Rampur bypoll result: '900 वोट के पोलिंग बूथ पर 6 वोट', रामपुर में सपा की हार के बाद भड़के आजम

रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद सपा विधायक आजम खान ने कई सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि इसे न चुनाव कह सकते हैं, न चुनावी नतीजे आना कह सकते हैं.

मुसलमानों की बस्ती में जहां 900 वोट के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 6 वोट डाले गए और 500 के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 1 वोट डाला गया. जिस तरह से वोट डाले गए, हम इसे अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं. मालूम हो कि बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने 42,192 वोटों से सपा उम्मीदवार असीम रजा को हरा दिया है.

