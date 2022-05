UP: सपा का विधानसभा में हंगामा, आजम खान ने ली शपथ, अखिलेश बोले- पार्टी उनके साथ

यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है. ये 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र है. सबसे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा. इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है. सुबह से ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस बीच, विधायकों और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई-बेरोजगारी पर सरकार को जवाब देना होगा और जवाब देना चाहिए. आजम खान सदन में आएंगे और पार्टी उनके साथ खड़ी है. वहीं, बजट सत्र से पहले सपा नेता आजम खान का बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि मैं विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव के साथ बैठूंगा. आजम खान ने खुद को भारत का माफिया नंबर वन बताया.

Lucknow | Samajwadi Party MLAs protest inside the State Assembly against the state govt over various issues



The First session of the 18th UP Assembly commenced today pic.twitter.com/oDKYLrdSI3