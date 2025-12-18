रोहिंग्या युवक की चाकू से गोदकर हत्या... नशे में कहासुनी के बाद किए 19 वार, कैंप में हुई वारदात

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बालापुर इलाके में रोहिंग्या समुदाय के 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि यह घटना देर रात करीब 1:30 बजे रोहिंग्या कैंप में हुई, जहां नशे की हालत में दो युवकों के बीच विवाद हो गया था.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों ही रोहिंग्या समुदाय से हैं. घटना के समय शराब के नशे में थे. किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. इसी दौरान आरोपी ने चाकू निकालकर युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

आरोपी ने युवक के शरीर पर 19 बार चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के लोगों ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 19 गहरे चाकू के घाव पाए गए हैं.

बालापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह पूरी घटना नशे में हुई लड़ाई का नतीजा है. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी नाबालिग है या नहीं. इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

