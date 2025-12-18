scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रोहिंग्या युवक की चाकू से गोदकर हत्या... नशे में कहासुनी के बाद किए 19 वार, कैंप में हुई वारदात

हैदराबाद के बालापुर इलाके में रोहिंग्या समुदाय के 19 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. नशे की हालत में हुए आपसी विवाद के दौरान आरोपी ने युवक पर चाकू से 19 बार वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हैदराबाद में रोहिंग्या समुदाय के युवक की हत्या. (Photo: Representational)
हैदराबाद में रोहिंग्या समुदाय के युवक की हत्या. (Photo: Representational)

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बालापुर इलाके में रोहिंग्या समुदाय के 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि यह घटना देर रात करीब 1:30 बजे रोहिंग्या कैंप में हुई, जहां नशे की हालत में दो युवकों के बीच विवाद हो गया था.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों ही रोहिंग्या समुदाय से हैं. घटना के समय शराब के नशे में थे. किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. इसी दौरान आरोपी ने चाकू निकालकर युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. 

आरोपी ने युवक के शरीर पर 19 बार चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के लोगों ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 19 गहरे चाकू के घाव पाए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Encounter by Saharanpur police
हत्या की कोशिश के मामले में वॉन्टेड था खालिद, मुठभेड़ के दौरान ऐसे हुआ गिरफ्तार 
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Screengrab)
'प्रशासन ने हत्यारों को गोली नहीं मारी तो...', भाई की हत्या पर बहन का फूटा गुस्सा 
Exclusive picture of Harpinder Singh
कबड्डी प्लेयर की हत्या का मास्टरमाइंड, पुलिस को देखते ही चलाईं गोलियां... एनकाउंटर में ढेर हरपिंदर कौन 
Rana Balachauria Murder Case
एनकाउंटर में ढेर हैंडलर... राणा बलाचौरिया हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कामयाबी 
police team
हस्बैंड का टॉर्चर और... लातूर में विवाहिता ने की आत्महत्या, पति की तलाश जारी 

यह भी पढ़ें: बुर्का न पहनने पर खूनी खेल! Shamli में पति ने पत्नी और 2 मासूम बेटियों की कर दी हत्या, शव सेफ्टी टैंक में दबाए

Advertisement

बालापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह पूरी घटना नशे में हुई लड़ाई का नतीजा है. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी नाबालिग है या नहीं. इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement