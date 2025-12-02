कांग्रेस MLA पर लगा यौन शोषण का आरोप, 23 साल की युवती ने DGP को भेजी शिकायत

केरल के एक कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटात्तिल पर 23 साल की एक युवती ने यौन शोषण और शादी का झांसा देने का गंभीर आरोप लगाया है. युवती ने अपनी शिकायत KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ को सौंपी, जिसके बाद पार्टी ने इस शिकायत को राज्य DGP के पास भेज दिया है. घटना सामने आने के बाद कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई है.

शिकायत में युवती ने कहा है कि राहुल ममकूटात्तिल ने कई बार उसे संदेश भेजकर शादी की इच्छा जताई. उसने बताया कि शुरू में उसके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन जब राहुल युवा कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष बने तो परिवार ने मंजूरी दे दी. इसके बाद राहुल ने परिवार से मिलने से पहले युवती से अकेले मिलने की बात कही.

कांग्रेस विधायक पर लगा यौन शोषण का आरोप

युवती का आरोप है कि मुलाकात के दौरान राहुल उसे एक होम-स्टे जैसे भवन में ले गए, जहां उन्होंने उसके विरोध के बावजूद यौन शोषण किया. युवती का कहना है कि इस दौरान उसे चोटें भी आईं. उसने यह भी आरोप लगाया कि राहुल अपनी राजनीतिक स्थिति का गलत फायदा उठाते हैं और वह एक आदतन यौन शिकार करने वाले व्यक्ति हैं.

युवती का कहना है कि जब उसने शादी की बात आगे बढ़ाई तो राहुल पीछे हट गए. इसके बाद उसने KPCC अध्यक्ष के साथ-साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी है.

पीड़िता ने DGP से की शिकायत

KPCC ने शिकायत को औपचारिक रूप से राज्य DGP को भेज दिया है. अब पुलिस मामले की जांच करेगी. कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी किसी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मामला तेजी से राजनीतिक रंग ले रहा है.

