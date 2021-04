'मुंबई रेलवे स्टेशन पर पलायन करने वालों की भीड़' फर्जी वीडियो पर GRP ने दर्ज किया केस

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में फिर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं. लॉकडाउन की आहट के बीच एक बार फिर से पलायन की खबरें आईं, जिसमें दावा किया गया कि मुंबई रेलवे स्टेशन से ट्रेनों में प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं. जिससे रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भारी भीड़ है. लेकिन जिन फ़ोटो और वीडियो को लेकर ये दावा किया गया, अब उसे ही रेलवे ने गलत बताया है.

इसको लेकर रेलवे पुलिस (GRP) ने एक एफआईआर दर्ज की है. एफआईआर अज्ञात लोगों पर दर्ज की गई है, जिन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनस (CSMT) का फर्जी वीडियो शेयर किया. 7 अप्रैल को वायरल इस वीडियो में दिखाया गया कि CSMT रेलवे स्टेशन पर पलायन करने वाले लोगों की भारी भीड़ मौजूद है. ट्रेनों में भी भीड़ है.

रेलवे की ओर से कहा गया कि यह एडिटेड वीडियो है. इसे लोगों में पैनिक फैलाने के मकसद से सर्कुलेट किया गया. केंद्रीय रेलवे पीआरओ कार्यालय ने वो मोबाइल नंबर भी जारी किया, जहां से फर्जी वीडियो पोस्ट किए गए थे. स्टेशनों पर भीड़ नहीं थी, सुरक्षा के लिए पुलिस बल मौजद रहते हैं.

#COVID19 | Streets in Mumbai wear a deserted look as weekend lockdown has been imposed in the city to contain the pandemic



