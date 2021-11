आनंद महिंद्रा के नाम से वायरल हुआ ये बयान, बिजनेसमैन बोले- फेक है, एक्शन लूंगा

देश के जाने-माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा के नाम पर एक फर्जी कोट शेयर हुआ है. जिसमें कहा गया है कि 'एक एवरेज भारतीय पुरुष अपना दिन सोशल मीडिया पर महिलाओं को फॉलो करने में, स्पोर्ट्स टीम में अपनी उम्मीद रखने में और अपने सपनों को एक बेपरवाह नेता के हाथ में छोड़कर जीता है.'

आनंद महिंद्रा के नाम पर फर्जी कोट शेयर हुआ

इस फेक न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा 'मेरे एक सहयोगी ने मुझे बताया: 'ऐसा लगता है कि यह इंटरनेट पर बदमाशों द्वारा आपको शिकार बनाने का मौसम है.' 'एक और पूरी तरह से मनगढ़ंत कोट को मेरे नाम पर चलाया गया. मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा. इस बीच जब भी मैं अपने नाम पर और फेक न्यूज देखूंगा, इन 2 मीम को पोस्ट करूंगा.'

आनंद महिंद्रा ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी

इसके अलावा आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर दो मीम शेयर किए हैं, जिसमें उनकी फोटो है, दूसरे में उन्होंने नीचे कैप्शन दिया है जिसमें लिखा है कि Never Said That 'यानी ( मैंने ऐसा कभी नहीं कहा) दूसरे मीम में जॉली एलएलबी फिल्म का 'कौन हैं ये लोग? कहां से आते हैं?' डायलॉग कैप्शन के रूप में लिखा हुआ है, जिसे फिल्म में अरशद वारसी बोलते हैं.

As a colleague told me: ‘It looks like it’s hunting season on you with miscreants on the internet.’ Another completely fabricated quote falsely attributed to me. I’ll be taking legal action. Meanwhile, I’m going to post the 2 memes to the right, below, whenever I spot more fakes! pic.twitter.com/9DPM5k0Kde