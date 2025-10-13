पंजाब में BJP अकेले लड़ेगी 2027 का विधानसभा चुनाव, केंद्रीय मंत्री बोले-अकाली दल से नहीं करेंगे गठबंधन

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. उनके इस बयान ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ गठबंधन की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं.

पत्रकारों से बात करते हुए बिट्टू ने कहा, "हमारा रुख साफ है कि हम 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 117 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं." उन्होंने अकाली दल पर ड्रग्स और बेअदबी के मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए कहा, "अगर हम आज उनके (SAD) साथ समझौता कर लेते हैं, तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे?"

उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी तरनतारन विधानसभा उपचुनाव भी अकेले लड़ रही है. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पंजाब इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा भी पहले ही यह बात स्पष्ट कर चुके हैं. आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल ने तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से नाता तोड़ लिया था.

चिदंबरम के बयान पर कांग्रेस से मांगा स्पष्टीकरण

रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' पर दिए गए बयान को लेकर पंजाब कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि अगर चिदंबरम कहते हैं कि इंदिरा गांधी से गलती हुई थी, तो पंजाब कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए.

चिदंबरम ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक साहित्यिक कार्यक्रम में कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार उग्रवादियों से निपटने का "गलत तरीका" था और इंदिरा गांधी ने "गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई." बिट्टू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अगर आपके वरिष्ठ नेता ऐसा कह रहे हैं, तो पंजाब कांग्रेस नेताओं को भी इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए."

ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1 जून से 10 जून, 1984 के बीच जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व वाले सशस्त्र आतंकवादियों के खिलाफ किया गया एक सैन्य अभियान था, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे हुए थे. इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी.

