पंजाब में 45 हजार KM रोड बनाएगी मान सरकार, अरविंद केजरीवाल बोले- ये सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि पंजाब सरकार राज्य में 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 km सड़कें बनाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम मान ने दावा किया कि यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा सड़क प्रोजेक्ट होगा और कहा कि इस बारे में टेंडर जारी किए जाएंगे.

इस घोषणा को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सराहा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने में शानदार काम कर रही है और राज्य के विकास की यह रफ्तार अन्य राज्यों के लिए मिसाल है.

केजरीवाल ने लिखा, "पंजाब की तरक्की के लिए भगवंत मान सरकार मूलभूत ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने पर शानदार काम कर रही है. कुल 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 16,209 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. यह पंजाब ही नहीं देश के किसी भी राज्य में किया जा रहा इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य होगा."

मैटीरियल और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं: सीएम मान

बता दें कि मान सरकार के इस प्रोजेक्ट में 2,829 km पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) की सड़कें और 18,545 km ग्रामीण लिंक सड़कें बनाना शामिल है, जिनकी कुल लागत 7,727 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, पंजाब मंडी बोर्ड के तहत 22,291 km सड़कें और अलग-अलग सिविक बॉडीज के तहत 1,255 km शहरी सड़कें क्रमशः 7,697 करोड़ रुपये और 785 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएंगी. सीएम मान के मुताबिक पूरे राज्य में अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाने पर कुल 16,209 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरों को मैटीरियल और काम की क्वालिटी से कोई समझौता न करने का निर्देश दिया है.

'केंद्र से जारी नहीं हुआ फंड'

सीएम मान ने बताया कि जिन कॉन्ट्रैक्टरों को टेंडर मिलेंगे, उन्हें पांच साल तक सड़कों का रखरखाव करना होगा. यह पूछे जाने पर कि क्या पंजाब सरकार को केंद्र से राज्य का ग्रामीण विकास फंड मिला है, मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह जारी नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए खुद फंडिंग कर रही है.

राज्य के लिए 1,600 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत राशि के बारे में पूछे जाने पर सीएम मान ने आरोप लगाया कि केंद्र ने इसमें से एक पैसा भी जारी नहीं किया है.

