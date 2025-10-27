scorecardresearch
 

Feedback

युवा उद्यमियों से मिले मनीष सिसोदिया, बोले- स्टार्टअप्स की उड़ान भर रहे हैं पंजाब के छात्र

मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब सरकार का Business Class (Compulsory Entrepreneurship Program) अब सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक movement बन चुका है. इस प्रोग्राम में हर सेमेस्टर छात्र अपने बिजनेस आइडिया पर काम करते हैं और 2 क्रेडिट्स अर्जित करते हैं.

Advertisement
X
मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब का 'बिजनेस क्लास' अब आंदोलन बन गया है (Photo-X)
मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब का 'बिजनेस क्लास' अब आंदोलन बन गया है (Photo-X)

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब सरकार के 'बिजनेस क्लास (कंपलसरी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम)' की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह पहल अब सिर्फ एक विषय (subject) नहीं, बल्कि एक आंदोलन (movement) बन चुकी है.

सिसोदिया ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत हर सेमेस्टर में विद्यार्थी अपने बिजनेस आइडिया पर काम करते हैं और इसके लिए 2 क्रेडिट्स अर्जित करते हैं, जह 'आइडिया ही सिलेबस है'. उन्होंने कहा कि ये 2 क्रेडिट्स ही वो दो पंख हैं जो छात्रों के सपनों को उड़ान देते हैं.

सिसोदिया ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें 50 ऐसे विद्यार्थियों से मिलकर गर्व हुआ, जो आज अपने स्टार्टअप्स की उड़ान भर रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो पंजाब का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, सो रही सरकार...', आम आदमी पार्टी ने BJP को घेरा

उन्होंने इस प्रोग्राम की महत्ता बताते हुए कहा, "क्योंकि यही एक राज्य था जिसने बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना सिखाया." यह पहल पंजाब में युवाओं के बीच उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

Advertisement

क्या है प्रोगाम

आपको बता दें कि पंजाब स्टार्टअप ऐप की खासियत यह है कि यह राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में पढ़ रहे 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सीधे जोड़ता है. इस ऐप के माध्यम से छात्र अपने स्टार्टअप आइडियाज पर काम करेंगे और अपने स्टार्टअप की कमाई के आधार पर हर सेमेस्टर में दो क्रेडिट्स अर्जित करते हैं.यह कोर्स शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 20 सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों, 320 आईटीआई और 91 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शुरू किया जाएगा, जिससे 1.5 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement