'दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, सो रही सरकार...', आम आदमी पार्टी ने BJP को घेरा

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी नेता गोपाल राय का कहना है कि राजधानी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है लेकिन बीजेपी सरकार सो रही है.
दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. दीवाली पास है और सरकार सो रही है. 15 दिन बाद आनन-फानन में कल बीजेपी की सरकार ने मीटिंग कर विंटर एक्शन प्लान घोषित करने का कोरम पूरा किया.
उन्होंने कहा कि दीवाली के बाद हम सब हर साल देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है. आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर एक महीने से सरकार कहां सो रही थी? हर बार 15 सितंबर से विंटर एक्शन प्लान की प्रक्रिया शुरू होती रही है और एक अक्टूबर से पहले दिल्ली का विंटर एक्न प्लान घोषित हो जाता था. लेकिन इस बार 15 दिन बार विंटर प्लान क्यों घोषित हुआ? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए.
दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण लेकिन सो रही BJP सरकार‼️
♦️ दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कल आनन फानन में Winter Action Plan की घोषणा करके खानापूर्ति की
♦️ सरकार अभी तक कहां सो रही थी, दिल्ली में BJP की चार इंजन की सरकार होने के बावजूद Winter Action Plan में देरी क्यों की गई?
गोपाल राय ने कहा कि अब तो चार इंजन की सरकार है. केंद्र में उनकी सरकार है. दिल्ली में उनकी सरकार है. LG उनके है, दिल्ली पुलिस उनकी है. एमसीडी उनकी है. तो 15 दिन तक एक्शन प्लान क्यों नहीं बन पाया? कौन इसका जिम्मेदार है? अधिकारी जिम्मेदार हैं, मंत्री जिम्मेदार हैं, पूरी सरकार जिम्मेदार है? क्यों लापरावही की गई? प्रदूषण के खतरे से लोगों की जिंदगी पर जो प्रभाव पड़ता है. उसका जिम्मेदार कौन है? अभी आनन-फानन में कल जो प्लान घोषित किया गया, वो लागू कब होगा? दिवाली आ गई है और वॉर रूम शुरू नहीं हो पाया. वॉर रूम की एक मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई. ग्रीन वॉर रूम शुरू नहीं कर सकते तो जो काम पहले से चल रहा था, उसे तो ठीक करना चाहिए था.