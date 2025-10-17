scorecardresearch
 

'दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, सो रही सरकार...', आम आदमी पार्टी ने BJP को घेरा

आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी की चार इंजन की सरकार होने के बावजूद विक्टर एक्शन प्लान में देरी क्यों की गई? इस प्लान की घोषणा अब की गई है तो यह लागू कब होगा?

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी को घेरा (Photo: PTI)
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी नेता गोपाल राय का कहना है कि राजधानी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है लेकिन बीजेपी सरकार सो रही है.

दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. दीवाली पास है और सरकार सो रही है. 15 दिन बाद आनन-फानन में कल बीजेपी की सरकार ने मीटिंग कर विंटर एक्शन प्लान घोषित करने का कोरम पूरा किया.

उन्होंने कहा कि दीवाली के बाद हम सब हर साल देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है. आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर एक महीने से सरकार कहां सो रही थी? हर बार 15 सितंबर से विंटर एक्शन प्लान की प्रक्रिया शुरू होती रही है और एक अक्टूबर से पहले दिल्ली का विंटर एक्न प्लान घोषित हो जाता था. लेकिन इस बार 15 दिन बार विंटर प्लान क्यों घोषित हुआ? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए.

गोपाल राय ने कहा कि अब तो चार इंजन की सरकार है. केंद्र में उनकी सरकार है. दिल्ली में उनकी सरकार है. LG उनके है, दिल्ली पुलिस उनकी है. एमसीडी उनकी है. तो 15 दिन तक एक्शन प्लान क्यों नहीं बन पाया? कौन इसका जिम्मेदार है? अधिकारी जिम्मेदार हैं, मंत्री जिम्मेदार हैं, पूरी सरकार जिम्मेदार है? क्यों लापरावही की गई? प्रदूषण के खतरे से लोगों की जिंदगी पर जो प्रभाव पड़ता है. उसका जिम्मेदार कौन है? अभी आनन-फानन में कल जो प्लान घोषित किया गया, वो लागू कब होगा? दिवाली आ गई है और वॉर रूम शुरू नहीं हो पाया. वॉर रूम की एक मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई. ग्रीन वॉर रूम शुरू नहीं कर सकते तो जो काम पहले से चल रहा था, उसे तो ठीक करना चाहिए था.

