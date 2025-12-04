scorecardresearch
 
CM मान का जापान दौरा: 500 करोड़ के निवेश की डील पक्की, जापान की कंपनी ने वर्धमान स्पेशल स्टील्स के साथ किया करार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जापान दौरे के तीसरे दिन राज्य के लिए ₹500 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी. जापानी स्टील कंपनी आइची स्टील कॉरपोरेशन (टोयोटा की स्टील कंपनी) ने वर्धमान स्पेशल स्टील्स के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए. ये समझौता राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एक अहम कदम है.

X
पंजाब में 500 करोड़ के निवेस की डील पक्की. (Photo: @AamAadmiParty)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने जापान दौरे के तीसरे दिन प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश समझौता किया. जापान की प्रमुख स्टील कंपनी आइची (Aichi) स्टील कॉरपोरेशन ने पंजाब की स्टील कंपनी वर्धमान स्पेशल स्टील्स के साथ साझेदारी बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत पंजाब में लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इस अवसर पर सीएम मान की मौजूदगी में दोनों कंपनियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस अवसर को प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि टोयोटा की स्टील यूनिट के रूप में प्रसिद्ध आइची स्टील पहले से ही वर्धमान में 24.9% हिस्सेदारी रखती है, अब पंजाब में अपने औद्योगिक विस्तार को और मजबूत करेगी. उन्होंने कहा कि ये साझेदारी भारत-जापान औद्योगिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

'नए औद्योगिक क्रांति का युग की शुरुआत'

उन्होंने कहा, 'जापानी स्टील दिग्गज कंपनी अब पंजाब में भविष्य की फैक्ट्री संचालन का अध्ययन करेगी और करीब 500 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना तलाशेगी. आइची ग्रुप की तकनीक और वर्धमान ग्रुप की विशेषज्ञता मिलकर पंजाब में नई औद्योगिक क्रांति के नए युग की शुरुआत करेगी.

शिखर सम्मेलन का दिया न्योता

सीएम ने इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. उन्होंने मौजूदा जापानी निवेशकों को प्रदेश में विस्तार करने के लिए हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया और 13-15 मार्च 2026 को मोहाली में आयोजित होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्योता दिया.


भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करना और निवेशकों के लिए एक सुगम एवं विश्वसनीय माहौल उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा, 'जापान की कई बड़ी कंपनियों ने पंजाब में अपना भरोसा जताया है जो जापानी निवेशकों का पंजाब में विश्वास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है.'

BRAP रैंकिंग में पंजाब टॉप अचीवर

उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब ने भारत सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2024 रैंकिंग में पंजाब को एक 'टॉप अचीवर' के रूप में मान्यता दी है जो प्रदेश के कारोबार-अनुकूल माहौल का प्रमाण है.

उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब ने अपने बुनियादी ढांचे को और मजबूत करते हुए औद्योगिक क्षमता का विस्तार कर चुका है और निवेश के नए रास्ते खोल चुका है.

