जेल गार्ड ने पत्नी-सास को AK-47 से उतारा मौत के घाट, पुलिस की घेराबंदी के बीच खुद को भी मारी गोली

गुरदासपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक जेल गार्ड ने घरेलू विवाद के चलते अपनी ड्यूटी वाली AK-47 से पत्नी और सास की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने सरकारी क्वार्टर में छिप गया, जहां पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन घंटों की घेराबंदी के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया.

पुलिस ने गार्ड को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने कर लिया सुसाइड. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने गार्ड को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने कर लिया सुसाइड. (Photo: Screengrab)

पंजाब के गुरदासपुर में बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां स्कीम नंबर 7 इलाके में पुलिस की भारी तैनाती और घेराबंदी देखने को मिली. मामला बेहद सनसनीखेज था. केंद्रीय जेल में तैनात एक कर्मचारी और पूर्व सैनिक गुरप्रीत सिंह ने अपनी पत्नी और सास की AK-47 से हत्या कर दी. इसके बाद सरकारी क्वार्टर में जाकर छिप गया. पुलिस के समझाने के बावजूद आरोपी ने सरेंडर नहीं किया. अंत में उसी राइफल से खुद को भी गोली मार ली.

यह घटना सुबह उस समय सामने आई, जब पता चला कि गुरप्रीत सिंह ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और सास को गांव खुथी में गोली मार दी. दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद गुरप्रीत स्कीम नंबर 7 स्थित अपने क्वार्टर पहुंचा और खुद को भीतर बंद कर लिया.

यहां देखें Video

सूचना मिलते ही एसएसपी आदित्यिया दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया. पुलिस ने लगातार आरोपी से खुद को सरेंडर करने की अपील की, लेकिन वह किसी भी तरह बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ. पुलिस ने करीब एक घंटे तक उसे शांत कराने, सरेंडर करवाने और दरवाजा खुलवाने की कोशिशें कीं, लेकिन वह नहीं माना.

jail guard wife mother in law murder ak47 then kills self lcla

यह भी पढ़ें: छह महीने बाद खुला डॉक्टर पति का राज, डॉक्टर पत्नी की हत्या के लिए रची थी गहरी साजिश

आखिरकार गुरप्रीत सिंह ने ड्यूटी वाली सरकारी AK-47 राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज सुनते ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा कि आरोपी गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा था. उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

jail guard wife mother in law murder ak47 then kills self

घटना के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गुरप्रीत ने इस वारदात को घरेलू कलह में अंजाम दिया. वहीं मृतक महिलाओं के परिजनों का कहना है कि गुरप्रीत पत्नी को अक्सर धमकाता था.

एसएसपी ने बताया कि पुलिस इस घटना के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद जिले के आधा अधिकारी, एसओजी के साथ ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर उसे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसने सुसाइड कर लिया. इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है.

