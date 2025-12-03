scorecardresearch
 
CM मान के दौरे के बीच जापान का बड़ा ऐलान, दिग्गज TSF कंपनी पंजाब में निवेश करेगी 400 करोड़ रुपये

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जापान दौरे के दूसरे दिन पंजाब के लिए अच्छी ख़बर आई है. मुख्यमंत्री की पहल पर अब राज्य में होने जा रहा है 400 करोड़ रुपये का निवेश आ रहा है. निवेश के साथ-साथ युवाओं को मिलेगा स्किल ट्रेनिंग और नए रोजगार का मौका मिलेगा.

उद्योग आधारित कौशल विकास को मजबूती देने के लिए टीएसएफ-पंजाब ने सहयोग समझौता किया (Photo: ITG)
उद्योग आधारित कौशल विकास को मजबूती देने के लिए टीएसएफ-पंजाब ने सहयोग समझौता किया (Photo: ITG)

जापान की दिग्गज कंपनी टॉपन स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएफ) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मौजूदगी में 400 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता किया है. यह निवेश कंपनी की विस्तार योजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य पंजाब में औद्योगिक विकास को नई रफ़्तार देना है. पंजाब सरकार ने कंपनी को हर सम्भव सहयोग देने का भरोसा दिया है

मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो इस वक्त जापान दौरे पर हैं, ने बताया कि टीएसएफ और इन्वेस्ट पंजाब के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत राज्य में एक स्किल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा. 

यहां हुनरमंद और अर्ध-हुनरमंद युवाओं को उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप काम कर सकें.

CM भगवंत मान ने जापानी डेलिगेशन से मुलाकात की
पंजाब-जापान सहयोग को उद्योग और ऊर्जा सेक्टर में मजबूत करने की तैयारी, भगवंत मान ने दिया निवेश का न्योता  

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह समझौता न सिर्फ युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि नए रोजगार अवसर भी पैदा करेगा. यह प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक तकनीकी स्किल और वैश्विक मानकों के अनुसार सर्टिफिकेशन पर फोकस करेगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रोजेक्ट उद्योगों के साथ जुड़कर अप्रेंटिसशिप और जॉब प्लेसमेंट का भी नया रास्ता खोलेगा. मुख्यमंत्री वित्तीय सहायता, पाठ्यक्रम डिज़ाइन और तकनीकी सहयोग में भी मदद करेगी ताकि प्रशिक्षण पूरी तरह उद्योग आधारित हो.

यह भी पढ़ें: जापान दौरे पर सीएम भगवंत मान... जापानी कंपनियों ने पंजाब में निवेश में दिखाई रुचि

समझौते के तहत कंपनी अपनी मौजूदा निर्माण सुविधा का 400 करोड़ रुपये से विस्तार करेगी. इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, नए रोजगार बनेंगे और पंजाब में दीर्घकालिक औद्योगिक उपस्थिति मजबूत होगी.

मुख्यमंत्री समूह ने कहा कि पंजाब का सहयोगी माहौल, सक्षम कार्यबल और सरकार की आसान प्रक्रियाएं ही उनके इस विस्तार की सबसे बड़ी वजह हैं. कंपनी ने उम्मीद जताई कि यह साझेदारी आगे और मजबूत होगी और सभी आवश्यक स्वीकृतियों और प्रक्रियाओं में सरकार का सहयोग जारी रहेगा.

---- समाप्त ----
