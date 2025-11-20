14 लाख महिलाओं को हर महीने फ्री सेनेटरी नैपकिन देगी पंजाब सरकार, 'नई दिशा' योजना के लिए 53 करोड़ मंजूर

पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है. भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने नई दिशा योजना शुरू की है. इस योजना के तहत 13 लाख 65 हजार महिलाओं को हर महीने सेनेटरी नैपकिन दी जानी है. भववंत मान सरकार ने नई दिशा योजना के लिए बजट का आवंटन भी कर दिया है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार सूबे की 13 लाख 65 हजार जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने नौ सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी. सेनेटरी नैपकिन का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये किया जाएगा. सरकार ने वितरण में पारदर्शिता और बेहतर ट्रैकिंग के लिए आईटी टूल्स और IEC ड्राइव का इस्तेमाल करने की बात कही है. पंजाब कैबिनेट ने महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित इस योजना को कुछ बदलाव के साथ मंजूरी दे दी है.

यह भी पढ़ें: पंजाब: स्कूलों में गुरु साहिब पर होगा पूरा पाठ्यक्रम, CM भगवंत मान बोले- पहले होता था सिर्फ एक चैप्टर

पंजाब सरकार ने इस योजना के लिए 53 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इसमें सेनेटरी नैपकिन की खरीद से लेकर परिवहन और वितरण तक के खर्च शामिल हैं. सेनेटरी नैपकिन की गुणवत्ता को लेकर भी सख्त गाइडलाइंस भगवंत मान सरकार ने तय की हैं और अधिकारियों को भी यह ताकीद की गई है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद रहे. गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'आप दिल लगाकर खेलिए, हम सब आपके साथ हैं', वर्ल्ड चैंपियन बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बोले भगवंत मान

मोबाइल ऐप से होगी मॉनिटरिंग

पंजाब सरकार इस योजना के क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करेगी. डिजिटल डैशबोर्ड के जरिये भी रियल टाइम मॉनिटरिंग का प्लान सरकार ने तैयार किया है. महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के समय स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने के लिए IEC अभियान भी शुरू किया जाएगा. पंजाब की भगवंत सरकार ने इस योजना को लेकर कहा है कि हर महिला तक स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान की पहुंच हमारा उद्देश्य है.

---- समाप्त ----