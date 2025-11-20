scorecardresearch
 

14 लाख महिलाओं को हर महीने फ्री सेनेटरी नैपकिन देगी पंजाब सरकार, 'नई दिशा' योजना के लिए 53 करोड़ मंजूर

भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने महिलाओं को हर महीने फ्री सेनेटरी नैपकिन देने की योजना शुरू की है. नई दिशा नाम से शुरू की गई इस योजना के लिए सरकार ने 53 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित कर दिया है.

महिलाओं को हर महीने नौ सेनेटरी नैपकिन देगी पंजाब सरकार (Photo: ITG)
पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है. भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने नई दिशा योजना शुरू की है. इस योजना के तहत 13 लाख 65 हजार महिलाओं को हर महीने सेनेटरी नैपकिन दी जानी है. भववंत मान सरकार ने नई दिशा योजना के लिए बजट का आवंटन भी कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार सूबे की 13 लाख 65 हजार जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने नौ सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी. सेनेटरी नैपकिन का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये किया जाएगा. सरकार ने वितरण में पारदर्शिता और बेहतर ट्रैकिंग के लिए आईटी टूल्स और IEC ड्राइव का इस्तेमाल करने की बात कही है. पंजाब कैबिनेट ने महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित इस योजना को कुछ बदलाव के साथ मंजूरी दे दी है.

पंजाब सरकार ने इस योजना के लिए 53 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इसमें सेनेटरी नैपकिन की खरीद से लेकर परिवहन और वितरण तक के खर्च शामिल हैं. सेनेटरी नैपकिन की गुणवत्ता को लेकर भी सख्त गाइडलाइंस भगवंत मान सरकार ने तय की हैं और अधिकारियों को भी यह ताकीद की गई है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद रहे. गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं.

मोबाइल ऐप से होगी मॉनिटरिंग

पंजाब सरकार इस योजना के क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करेगी. डिजिटल डैशबोर्ड के जरिये भी रियल टाइम मॉनिटरिंग का प्लान सरकार ने तैयार किया है. महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के समय स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने के लिए IEC अभियान भी शुरू किया जाएगा. पंजाब की भगवंत सरकार ने इस योजना को लेकर कहा है कि हर महिला तक स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान की पहुंच हमारा उद्देश्य है.

