scorecardresearch
 

Feedback

'आप दिल लगाकर खेलिए, हम सब आपके साथ हैं', वर्ल्ड चैंपियन बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बोले भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें उनकी ऐतिहासिक जीत की बधाई दी.

Advertisement
X
भगवंत मान ने महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बात की. (Photo: ITG)
भगवंत मान ने महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बात की. (Photo: ITG)

सीएम मान ने कहा, 'आज देश का मान बढ़ाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेटियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करके उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाइयां दीं. आप दिल लगाकर खेलिए, हम सब आपके साथ हैं.'

उन्होंने कहा कि टीम की यह जीत न सिर्फ खेल के मैदान में, बल्कि देश के हर घर में गर्व और प्रेरणा का पल है. भगवंत मान ने खिलाड़ियों के जज़्बे की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी पंजाब और पूरा देश उनकी कामयाबी के लिए दुआ करेगा.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर टीम के साथ हुई बातचीत का ज़िक्र करते हुए लिखा, 'सभी को एक बार फिर इस शानदार जीत की ढेरों शुभकामनाएं.'

महिला टीम ने रचा इतिहास

सम्बंधित ख़बरें

India's women cricket world cup victory and Jemima Rodrigues family interview
महिला विश्व कप जीत पर जेमिमा के परिवार से खास बातचीत 
Indias world victory in Mumbai, dusting the African team in the final.
विश्व विजेता बनीं भारत की बेटियां, दक्षिण अफ्रीका को रौंदकर जीता वर्ल्ड कप! 
Jemimah Rodrigues, Sunil Gavaskar
जेमिमा के साथ गाना गाएंगे गावस्कर? WC फाइनल से पहले किया था वादा, देखें VIDEO 
Ravichandran Ashwin along with Harmanpreet-led India
'पुरुष टीम ने सम्मान नहीं...', हरमन ब्रिगेड ने मिताली-झूलन को सौंपी ट्रॉफी तो क्यों भड़के अश्विन  
Harman Preet
Harman को नहीं मिली ICC की World Cup टीम में जगह! 

बता दें कि रविवार को नवी मुंबई के वाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया. आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार ये खिताब भारतीय बेटियों ने अपने नाम किया. 52 साल के वर्ल्ड कप इतिहास में तीसरी बार भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया था और आखिरकार इस बार हरमन ब्रिगेड ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

Advertisement

52 साल बाद महिलाओं ने जीता विश्वकप

भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा था. शेफाली और दीप्ति ने फिफ्टी जड़ी थी. लेकिन इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 246 पर सिमट गई. भारत ने 52 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया. दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके.

ये खिताबी मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शेफाली के 87 और दीप्ति के 58 रनों के दम पर 298 रन बनाए थे. लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम इसे चेज नहीं कर सकी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement