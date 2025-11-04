'आप दिल लगाकर खेलिए, हम सब आपके साथ हैं', वर्ल्ड चैंपियन बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बोले भगवंत मान

सीएम मान ने कहा, 'आज देश का मान बढ़ाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेटियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करके उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाइयां दीं. आप दिल लगाकर खेलिए, हम सब आपके साथ हैं.'

उन्होंने कहा कि टीम की यह जीत न सिर्फ खेल के मैदान में, बल्कि देश के हर घर में गर्व और प्रेरणा का पल है. भगवंत मान ने खिलाड़ियों के जज़्बे की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी पंजाब और पूरा देश उनकी कामयाबी के लिए दुआ करेगा.

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 4, 2025

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर टीम के साथ हुई बातचीत का ज़िक्र करते हुए लिखा, 'सभी को एक बार फिर इस शानदार जीत की ढेरों शुभकामनाएं.'

महिला टीम ने रचा इतिहास

बता दें कि रविवार को नवी मुंबई के वाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया. आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार ये खिताब भारतीय बेटियों ने अपने नाम किया. 52 साल के वर्ल्ड कप इतिहास में तीसरी बार भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया था और आखिरकार इस बार हरमन ब्रिगेड ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

52 साल बाद महिलाओं ने जीता विश्वकप

भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा था. शेफाली और दीप्ति ने फिफ्टी जड़ी थी. लेकिन इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 246 पर सिमट गई. भारत ने 52 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया. दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके.

ये खिताबी मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शेफाली के 87 और दीप्ति के 58 रनों के दम पर 298 रन बनाए थे. लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम इसे चेज नहीं कर सकी.

