खाने की प्लेट के लिए भिड़े पंजाब के शिक्षक, Video वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग ने लिया ये एक्शन...

पंजाब में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स के खाने की प्लेटों को लेकर छीनाझपटी का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है. 7 प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स को पंजाब शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है. दरअसल, 10 मई को पंजाब सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लुधियाना के एक आलीशान रिजॉर्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शिक्षकों की एक मीटिंग का आयोजन किया था.

इस दौरान खाने के समय प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स के बीच प्लेटों को लेकर छीनाझपटी हुई थी. इस छीनाझपटी को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

स्कूल शिक्षा निदेशक ने वीडियो को गंभीरता से लिया और इसकी जांच करवाई. जांच में पता चला कि प्लेटों के लिए छीनाझपटी करने वाले स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स गुरदासपुर और फाजिल्का से हैं. इनमें सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल जसबीर कौर और रजनी बाला गुरदासपुर से, हेडमास्टर राजीव कुमार, कुंदन सिंह और अनिल कुमार फाजिल्का से एवं प्रिंसिपल आशिमा और जसपाल फाजिल्का से हैं.

Lunch time of Principals and Teachers in Punjab after meeting CM. Time to go to HEYWARD. CM might have gone home with some HEYWARDS. pic.twitter.com/bDwF1HooCm