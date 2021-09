गांधी परिवार से कोई यहां लस्सी पीने आया....सवाल पूछ फंसीं स्मृति ईरानी, कांग्रेस ने साधा निशाना

सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वे अभी अमेठी के दौरे पर गई हैं और वहां पर कई लोगों से मुलाकात कर रही हैं. उनका एक ऐसा वीडियो भी वायरल है, जहां पर वे एक लस्सी की दुकान पर पहुंच गई हैं. वहां पर स्मृति लस्सी दुकान के मालिक से सवाल पूछ रही हैं- क्या कोई कभी गांधी परिवार से यहां आया?

सवाल पूछ फंसीं स्मृति

स्मृति ईरानी का ये सवाल पूछना उन पर भारी पड़ गया. अब जवाब ऐसा मिला जिसकी उम्मीद शायद ही केंद्रीय मंत्री ने की होगी. स्मृति के सवाल पर दुकानदार ने कहा- प्रियंका आईं...राहुल आए..सब आए हैं. दुकानदार का ये जवाब सुन स्मृति मुस्कुराईं जरूर, लेकिन कोई जवाब सुनने को नहीं मिला. अब उस वीडियो को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया है.

LOL Moment for Madam Irani !!



Minister Irani- Did anyone from the Gandhi family ever came to drink Lassi?



Shopkeeper - Yes, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi & so on...



Smriti thinks it's all happening for the first time in this country.



pic.twitter.com/Nklqt8VAko