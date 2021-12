शुक्र है सांता बिना पहियों वाली गाड़ी पर घूमता है, क्रिसमस पर कांग्रेस का मीम वार

देशभर में आज क्रिसमस मनाई जा रही है. लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को बधाई दे रहे हैं. इसी बीच कांग्रेस ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर तंज कसा है. दरअसल, कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि शुक्र है कि सैंटा बिना पहियों वाली गाड़ी की सवारी करता है. साथ ही एक पोस्टर भी शेयर किया गया है. जिसमें सांता बर्फ पर एक स्ले पर सवारी करता हुआ नजर आ रहा है.

बता दें कि शनिवार को कांग्रेस की ओर से क्रिसमस के मौके पर कई मीम्स शेयर किए गए हैं. जिसमें से एक देश में बढ़ते डीजल-पेट्रोल के दामों को लेकर एक मीम शेयर किया है. इसके जरिए कहा गया है कि भगवान का शुक्र है कि सांता बिना पहियों वाली गाड़ी की सवारी करता है, उसे ईंधन के लिए भारी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है.

Imagine dashing through the snow at Rs.95/litre. pic.twitter.com/oIlqKGaQbe

वहीं दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला. इसमें कहा कि जिंगल बेल्स... जिंगल बेल्स... जिंगल ऑल द वे, ओह अपनी सारी बचत को बर्बाद किए बिना चीजें खरीदने में क्या मजा आएगा.

Jingle bells... Jingle bells...

Jingle all the way.

Oh what fun it would be to buy things...

without burning all your savings away. pic.twitter.com/8yEvnHTmR7

जबकि एक ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि वह सूची नहीं बना रहे हैं, सरकार दो बार कुछ भी जांच नहीं कर रही है, उनके पास इसका कोई डाटा ही नहीं है कि कौन शरारती और कौन अच्छा है.

He's not making a list,

The govt's not checking anything twice;

They have no data on-

who's naughty or nice. pic.twitter.com/hmm3IsJGbT

जबकि एक ट्वीट के जरिए यह कहा गया है कि अच्छा है कि सैंटा सभी की विशेज सुन रहा है, क्योंकि मोदी जी तो सिर्फ मन की बात सुन रहे हैं.