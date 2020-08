कांग्रेस का तंज- कोरोना के बढ़ते मामले गलत, JEE-NEET की परीक्षा करवाना सही

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि भारत कोविड के मामले में प्रत्येक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यह सही नहीं हो सकता है. इसके बावजूद बिना सेफ्टी प्रोटोकोल के JEE-NEET की परीक्षा कराई जा रही है, ये सही है. लेकिन संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल को अनुमति देना गलत है.

Breaking World #COVID19 record in daily figures can’t be right;



Still conducting #JEENEET without safety protocols is right;



But permitting #questionhour in #Parliament is wrong ! https://t.co/FFvZStMQRQ