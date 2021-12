लखीमपुर हिंसा: राहुल गांधी ने की अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग, पीयूष गोयल बोले- यह बेबुनियाद बात

लखीमपुर कांड को लेकर विपक्ष का रुख अक्रामक होने लगा है. लखीमपुर कांड में एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद कांग्रेस, सपा समेत सभी प्रमुख विपक्षी दल एक बार फिर हमलावर हो गए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में लखीमपुर हिंसा और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया. संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. विपक्ष मामले को संसद में उठाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. सदन के नेता पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से, संसद में विपक्ष के व्यवहार की निंदा की.

विपक्ष गलत प्रचार करने की कोशिश कर रहा है

संसद में पीयूष गोयल ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्यसभा में विपक्षी दल सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं. बार-बार कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं और गलत प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं. आज लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर और राज्यसभा में अमिक्रॉन वैरिएंट पर चर्चा होनी थी, मगर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता. उनके पास कोई मुद्दा नहीं है. साफ है कि उनकी सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में कोई रुचि नहीं है.' पियूष गोयल ने विपक्ष से मांग की कि वे अपने व्यवहार पर सदन में आकर माफी मांगें.

मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग बेबुनियाद

राहुल गांधी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर पीयूष गोयल ने कहा कि यह बेबुनियाद बात है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब जांच चल रही है, तो संसद में इसपर चर्चा किए जाने का कोई मतलब नहीं बनता.

यह साजिश है, सरकार बहाने बना रही है- राहुल गांधी

सांसद के दोनों सदनों में जहां विपक्ष हंगामा कर रहा था, वहीं संसद के बाहर राहुल गांधी लखीमपुर खीरी केस पर प्रेस से बात कर रहे थे. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संसद में ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती, जिससे वो या उनका काम एक्सपोज़ हो. वो इसपर कोई भी बहाना बना सकते हैं.

राहुल गांधी ने कहा, 'यह पहले भी कहा गया है कि यह एक साजिश है. ये वाकई साजिश ही है. ये हर कोई जानता है कि इसमें कौन शामिल है, किसका बेटा शामिल है. हर किसी को पता है कि जब किसानों की हत्या हुई, तो वहां कौन मौजूद था. वो मंत्री जी हैं और हम उनका इस्तीफा चाहते हैं. हम इसपर संसद में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते. तरह-तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं क्योंकि वे सच को स्वीकारना नहीं चाहते.

