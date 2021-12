'वैक्सीन की बूस्टर डोज कब लगाएगी सरकार?', ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राहुल गांधी का सवाल

कोरोना के नए वैरिएंट यानी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है. राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में कोरोना टीकाकरण अभियान धीमा हुआ है. इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने पूछा कि ऐसे में सरकार लोगों को बूस्टर डोज कब लगाएगी?

राहुल गांधी ने एक आंकड़ा शेयर करते हुए सवाल किया कि अधिकांश जनसंख्या को कोरोना का टीका नहीं लगा है. ऐसे में सरकार बूस्टर डोज लगाना कब शुरू करेगी?

राहुल गांधी ने जो आंकड़ा शेयर किया उसके मुताबिक, अगर मौजूदा स्पीड से कोराना टीकाकरण हुआ तो दिसंबर 2021 के अंत तक 42 फीसदी आबादी को ही टीका लग पाएगा. जबकि टारगेट था कि साल के आखिर तक 60 फीसदी आबादी को टीका लग जाए.

देश में कितनी वैक्सीन लगी?

हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, देश में अबतक (मंगलवार शाम तक) 138.96 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई गई हैं. इसमें पिछले 24 घंटे में लगाई गईं 57 लाख वैक्सीन खुराक भी शामिल हैं. देश में अबतक 82,97,50,222 पहली खुराक लगी हैं. वहीं 55,91,79,111 दूसरी खुराक लगाई गई हैं.

#Unite2FightCorona#LargestVaccineDrive



➡️ India’s Cumulative #COVID19 Vaccination Coverage exceeds 138.96 Cr (1,38,95,90,670).



➡️ More than 57 Lakh doses administered in the last 24 hours.https://t.co/egympaR0EZ pic.twitter.com/B7fuwpHZeg