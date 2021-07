2024 तक बढ़ाई जाएगी लोकसभा की स्ट्रेंथ... मनीष तिवारी ने ट्वीट कर किया दावा

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार शाम एक ट्वीट कर बताया है कि लोकसभा सीटों की संख्या 1000 या उससे अधिक की जा सकती हैं. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'मुझे बीजेपी के पार्लियामेंट्री साथी ने विश्वसनीय जानकारी दी है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले निचले सदन की स्ट्रेंथ 1000 या उससे अधिक किए जाने का प्रपोजल रखा गया है. जो नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, उसमें भी 1000 सदस्यों के बैठने की क्षमता रखी गई है. इससे पहले कि यह फैसला लिया जाए, सरकार को चाहिए कि वो इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से सार्वजनिक परामर्श करे.'

I am reliably informed by Parlimentary colleagues in @BJP4India that there is a proposal to increase strength of Lok Sabha to 1000 or more before 2024. New Parliament Chamber being constructed as a 1000 seater.

Before this is done there should be a serious public consultation.