कश्मीर में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या की PM मोदी ने की निंदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के तीन नेताओं की हत्या की निंदा की है. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूं. वे जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे. बता दें कि गुरुवार को कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत तीन नेताओं की हत्या कर दी. दो अन्य नेताओं की पहचान उमर रशीद बेग और अब्देर रशीद बेग के रूप में हुई.

इस घटना पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि हमारे 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूं. वे जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे. मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है. बीजेपी नेताओं की हत्‍या पर जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने भी दुख जताया है.

I condemn the killing of 3 of our young Karyakartas. They were bright youngsters doing excellent work in J&K. My thoughts are with their families in this time of grief. May their souls rest in peace. https://t.co/uSfsUP3n3W