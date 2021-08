अफगानिस्तान में उभरते हालात पर पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद से की बात

पीएम मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बात की है. अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने खुद ही इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, 'अफगानिस्तान के उभरते मौजूदा हालात को लेकर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बात की. इसके साथ ही भारत-यूरोप संबंधों को मजबूती देने के वादे को एक बार फिर से दोहराया.'

अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी के बाद भारत ने तालिबान से आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की मंगलवार को दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात हुई है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंटन ने कहा है अमेरिका कतर की राजधानी दोहा से ही अफगानिस्तान के मामलों को देखेगा और भारत भी अभी ऐसा ही करता दिख रहा है.

Spoke with @eucopresident Charles Michel, President of the European Council, about the evolving situation in Afghanistan. Also reiterated our commitment to further strengthening India-EU relations.