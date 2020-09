सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, मंदिर से जुड़े मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में भाग लिया. पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि हमने मंदिर से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की. कोरोना काल में हमने यहां तकनीक के जरिए ज्यादा श्रद्धालुओं को प्रार्थना में शामिल किया. इस बैठक में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए.

बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनहोर जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट से बरी होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी की ये पहली बैठक थी.

Participated in the Shree Somnath Trust meeting via video conferencing. We discussed a wide range of issues pertaining to the Temple, including the exceptional community service by the Trust during these times and harnessing of technology to enable more devotees to pray.