सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, 'मैंने कहा था- वो स्थिर आदमी नहीं हैं'

पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान तेज हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमिरंदर सिंह का बयान आया है. कैप्टन अमिरंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि मैंने कहा था कि वो स्थिर आदमी नहीं हैं. पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए सिद्धू फीट नहीं हैं.

कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं. मंगलवार शाम को वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.

