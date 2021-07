पंजाब कांग्रेस के नए 'सरदार' बने नवजोत सिंह सिद्धू, समर्थकों में खुशी की लहर, जानें किसने दी बधाई

लंबी तनातनी के बाद कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर ही दिया. सिद्धू काफी महीनों से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) के खिलाफ बागी रवैया अपनाए हुए थे. दोनों के बीच टकराव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था. कई बैठकों के बाद आखिरकार सिद्धू को पंजाब का 'सरदार' बना ही दिया गया.

सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष (Punjab Congress Chief) बनते ही समर्थकों में खुशी की लहर है. बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है. कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट कर सिद्धू को बधाई भी दी है. हालांकि, अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से सिद्धू को लेकर कोई ट्वीट या बयान नहीं आया है.

सिद्धू को मिल रहीं बधाइयां

- सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के विधायक खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं. अमरिंदर सिंह राजा ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तस्वीर फेसबुक पर शेयर की और लिखा कि जिस दिन का पंजाब को इंतजार था वो दिन आ गया है. उन्होंने ट्विटर पर भी उनको बधाई देते हुए लिखा, सिद्धू सरदार, गरजते भी हैं, बरसते भी हैं. ठोको गुरु. खटैक.

- यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट कर सिद्धू को बधाई दी है. इसके साथ ही उन्होंने नियुक्त किए गए चार कार्यकारी अध्यक्षों को भी बधाई दी है.

- पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. अश्वनी कुमार ने भी ट्वीट कर बधाई दी. उन्होंने ये भी लिखा कि पार्टी हित में ये फैसला सभी को मानना चाहिए. ये एकजुट होने का वक्त है. ये किसी की हार या किसी की जीत नहीं है.

The decision of the #Congress High Command to appoint @sherryontopp as the new Party chief in #Punjab should now be gracefully accepted by all in the interest of Party unity.



This is a time to be united. There are no victors or losers. Reconciliation is the way forward. (1/4) https://t.co/yFPPo9pPny