जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल लोकसभा में पास, शाह बोले- सपना सच हुआ

जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा (संशोधन) बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया. सदन में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया. इस विधेयक पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने विरोध जताया था, लेकिन निचले सदन में बिल को पूरा समर्थन मिला. नए विधेयक के तहत उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी.

बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये यादगार क्षण जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस ऐतिहासिक बिल से J&K के लोगों का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना सच हो गया है. कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी अब J-K की आधिकारिक भाषाएं होंगी.

A momentous day for the people of J&K as Jammu Kashmir Official Languages (Amendment) Bill was passed in Lok Sabha.



With this historic bill...Long-awaited dream of the people of J&K comes true!



Kashmiri, Dogri, Urdu, Hindi and English will now be the official languages of J&K.