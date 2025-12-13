'कांग्रेस को वोट बेकार, जीतते ही BJP में शामिल हो जाता है प्रत्याशी', गोवा में बोले अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर शनिवार को कांग्रेस और भाजपा पर तीखा हमला बोला. अंजुना में डोर-टू-डोर कैंपेन और चिंबेल में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गोवा में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीतने के बाद वह भाजपा में शामिल हो जाता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को भी यह बात अच्छी तरह पता है, इसी वजह से जनता की बुनियादी मांगों बिजली, पानी और सामुदायिक सुविधाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.

केजरीवाल ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सरकार को हफ्ता वसूली सरकार करार देते हुए कहा कि अरपोरा नाइट क्लब अग्निकांड इसी भ्रष्ट व्यवस्था का नतीजा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना वैध लाइसेंस के चल रहे क्लब को प्रशासनिक संरक्षण मिला और विभिन्न विभागों तक ‘हफ्ता’ पहुंचाया जाता था. आज गोवावासी ईमानदार राजनीति चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को मिल रहा समर्थन इसी बदलाव का संकेत है.

सभा में मौजूद गोवा प्रभारी आतिशी और प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि AAP जनता के सम्मान की राजनीति करती है. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकारों ने बिना रिश्वत और सिफारिश के काम करके दिखाया है. पंजाब का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तीन साल में 55 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं, जबकि गोवा में पढ़े-लिखे युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं.

केजरीवाल ने गोवा की जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने की सड़क तक ठीक नहीं कराई जा सकी. उन्होंने गोवा मुख्यमंत्री सावंत के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा, “जो मुख्यमंत्री अपने दफ्तर के सामने की सड़क नहीं बना सकता, वह जनता के घरों के सामने की सड़क कैसे बनाएगा.”

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 13 साल में गोवा को भ्रष्टाचार और गुंडाराज दिया है. लोगों को धमकाया जाता है, शिकायत करने पर डराया जाता है और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता सत्ता में न होने के बावजूद जनता की सेवा कर रहे हैं फ्री क्लीनिक, मुफ्त इलाज और दवाइयों के जरिए.

आतिशी ने भी कांग्रेस और भाजपा पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि गोवा की जनता ने बार-बार देखा है कि कांग्रेस से जीते प्रतिनिधि भाजपा में चले गए. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जिला पंचायत चुनाव में सोच-समझकर वोट दें, क्योंकि एक वोट का असर पांच साल तक पड़ता है. आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति और जमीनी काम के दम पर गोवा में विकल्प बनकर उभर रही है.

