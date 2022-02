'राहु काल कांग्रेस का चल रहा है, हमारा तो अमृत काल है', आम बजट पर बोलीं निर्मला सीतारमण

आज शुक्रवार संसद के बजट सत्र (Budget session) के पहले भाग का 10वां और अंतिम दिन था. राज्यसभा (Rajyasabha) में आम बजट 2022-23 पर चर्चा की गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने जवाब से इस सत्र का समापन किया. निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बहुत सी अहम जानकारियां देने के साथ-साथ कांग्रेस को भी खरी-खरी सुनाई.

कृषि में ड्रोन तकनीक पर फोकस

उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि को बदलने के लिए ड्रोन तकनीक बहुत प्रभावी है. इसमें गांव के युवाओं को भी ट्रैनिंग दी जाएगी, जो कृषि के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा. कृषि में ड्रोन तकनीक से फर्टिलाइज़र, कीटनाशकों के इस्तेमाल में दक्षता आएगी. इससे फसल की पैदावार भी बढ़ेगी. मूल्य भी अच्छा मिलेगा. भारत की कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए ड्रोन बहुत ही प्रभावी उपकरण है.

यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा

बजट को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा साथ ही, निरंतरता को बनाए रखेगा. इसमें पिछली कुछ नीतियों को भी शामिल किया गया है और यही नीतियां हमें अगले 25 सालों के लिए मार्गदशन देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की आजादी के 100 साल होने पर भी अगर हमारा विज़न नहीं होगा तो हम वही सब झेलेंगे जो हमने कांग्रेस के शुरुआती 65 साल के शासन में झेला. कांग्रेस की सरकार के पास सिर्फ एक विज़न था, सिर्फ एक परिवार को फायदा पहुंचाने के.

रिसेशन में महंगाई ज़्यादा थी, कोरोना काल में कम

उन्होंने कहा कि 2008-09 के वित्तीय संकट के दौरान महंगाई 9.1% थी, जबकि महामारी के दौरान यह 6.2% थी. कोरोना महामारी का असर पड़ा लेकिन हमारे प्रबंधन और मुद्रास्फिति से महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी, 6.2 रही, जबकि विपक्ष कम संकट वाले रिसेशन को भी संभाल नहीं सका.

