असम विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू, 11 जनवरी को गुवाहाटी पहुंच रहा है चुनाव आयोग

असम राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. चुनावों को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission of India) की एक टीम 11 और 12 जनवरी के दिन असम में रहने वाली है. असम में इसी साल मार्च से अप्रेल महीने के बीच विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं जिनके चुनावों की तैयारी के लिए चुनाव आयोग की टीम असम पहुंच रही है.

इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल धर्मेंद्र शर्मा और अन्य सीनियर अधिकारी 11 जनवरी के दिन असम पहुंच जाएंगे. जहां वे जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बैठक करेंगे. इसके अलावा चुनाव आयोग की ये टीम असम पुलिस के नोडल अधिकारियों, आबकारी विभाग, यातायात और बाकी विभागों के अधिकारियों के साथ भी गुवाहाटी के एक होटल में 12 जनवरी के दिन एक बैठक करेगी.

ECI team to visit Assam to take stock of assembly polls preparedness . The team will visit Dibrugarh on 11 Jan and Guwahati on 12 Jan. They will meet DC, SP and Chief Secretary and DGP in Guwahati, says Nitin Khade @ceo_assam