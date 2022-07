PM मोदी का स्वागत करने नहीं पहुंचे तेलंगाना CM, बीजेपी का तंज-जब बाघ आता है, लोमड़ी भाग जाती है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शनिवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में चल रही बीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी (BJP Executive Meeting) की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे. इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए केसीआर सरकार के एक मंत्री ही पहुंचे. जबकि आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य की राजधानी में जाते हैं तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रदेश के अन्य मंत्री उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं. लेकिन पांच महीनों में यह तीसरा मौका है जब तेलगाना के सीएम केसीआर (CM KCR) पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे. जिसके बाद अब बीजेपी ने सीएम केसीआर पर निशाना साधा है.

बीजेपी तेलंगाना के अध्यक्ष बंदी संजय ने सीएम केसीआर के पीएम मोदी की अगवानी न करने पर कहा कि जब बाघ आता है तो लोमड़ियां भाग जाती हैं. अब जब बाघ आया है तो वह (केसीआर) भाग रहे हैं, हम नहीं जानते कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? आने वाले दिनों में यहां भगवा और कमल के झंडे फहराए जाएंगे.

स्मृति ईरानी ने भी साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक सामान्य प्रथा और प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में आने पर प्रधानमंत्री का स्वागत करता है. पीएम मोदी का स्वागत न कर केसीआर ने व्यक्ति का नहीं बल्कि संस्थान का अपमान किया है.

पीएम ने ट्वीट कर पहुंचने की दी थी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पहुंचने की जानकारी ट्वीट करके दी थी. इस दौरान उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए हैदराबाद में लैंड हुए. इस बैठक के दौरान हम पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे."

Landed in the dynamic city of Hyderabad to take part in the @BJP4India National Executive Meeting. During this meeting we will discuss a wide range of issues aimed at further strengthening the Party. pic.twitter.com/fu0z0Xrt5Z