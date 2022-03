BJP संसदीय दल की बैठक में PM मोदी की सांसदों को सीख- क्षेत्र में जाकर योजनाओं का करें प्रचार

दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम सांसद मौजूद रहे. इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को क्षेत्र में जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए कहा.

सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कार्यक्रम का खाका सांसदों को दिया. पीएम मोदी ने कहा, 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है. वहीं, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती. ऐसे में सांसद अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं.

Delhi | Prime Minister Narendra Modi arrives at Ambedkar International Centre for BJP Parliamentary party meeting



BJP President JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh and Union Home Minister Amit Shah also present pic.twitter.com/CCSPNo0FXB