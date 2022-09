‘चला कर दिखाओ बुलडोजर, याद रखें मार का बदला मार होता है’, महुआ मोइत्रा के बयान पर भड़की BJP

पश्चिम बंगाल में सत्तासीन पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब उनके एक ट्वीट के चलते तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच द्वंद शुरू हो गया है. उनके ट्वीट पर पलटवार जवाब दिया है बीजेपी की नेता अग्निमित्र पॉल ने...

दरअसल ये पूरा वाकया मंगलवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल से जुड़ा है. पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच हुई झड़प के बाद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी से सवाल किया- क्या होगा अगर बंगाल सरकार भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपनाकर उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर बुलडोजर भेज दे जिन्होने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? क्या तब भी बीजेपी अपनी इस नीति पर कायम रहेगी?

What if Bengal used Bhogiji Ajay Bisht’s model & sent bulldozers to homes of BJP workers who destroyed public property yesterday?



Will BJP stand by own policy or get their chadds in a twist?