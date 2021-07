कर्नाटक CM बसवराज कैबिनेट विस्तार से पहले पहुंचे दिल्ली, बोले- चर्चा कर लेंगे Dy CM पर फैसला

कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई राज्य के सीएम का पदभार संभालने के बाद आज पहली बार दिल्ली आए हैं. बसवराज बोम्मई दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. आज शाम वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे.

दिल्ली में आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अभी राज्य में डिप्टी सीएम के नाम पर फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि आलाकमान से चर्चा करने के बाद और राज्य नेतृत्व से विचार मंथन के बाद ही डिप्टी सीएम के नाम तय किए जाएंगे. बता दें कि राज्य में चर्चा है कि नए सीएम बसवराज के साथ दो या तीन डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं.

कैबिनेट विस्तार पर अभी चर्चा नहीं

बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक के लिए जो चुनौती है उस पर गृह मंत्री के साथ चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि अमित शाह के साथ गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर चर्चा हुई, कैबिनेट विस्तार पर अभी बात नहीं हुई है. डिप्टी सीएम पर भी फैसला नहीं हुआ है. इस बारे में चर्चा करके ही निर्णय होगा.

Met the Chief Minister of Karnataka Shri @BSBommai Ji. My best wishes to him and his team in taking the state to newer heights. pic.twitter.com/dcKJzkU6Km