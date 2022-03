PAK में भारतीय मिसाइल गिरने के मसले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी- रक्षामंत्री के बयान से कुछ समझ नहीं आया

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा है कि पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल के गिरने के संबंध में रक्षामंत्री के बयान से मुझे कुछ समझ नहीं आया है. रिपोर्ट में मिसाइल दागने की घटना का डरावना विवरण है जिसे समझाया जाना चाहिए था.

उन्होंने पूछा कि क्या यह सच है कि लॉन्चर पर और मिसाइलें थीं जिन्हें पहले वाले के बाद उड़ान भरने से रोकना पड़ा था? क्या हम दो परमाणु-सशस्त्र देशों के बीच इस तरह की कार्रवाई के परिणामों की कल्पना भी करते हैं?

अपने ट्वीट में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा, 'रिपोर्ट कहती है कि अगर मिसाइल अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाती तो हथियार से लैस हो जाती. निर्धारित लक्ष्य क्या था और क्या इसका मतलब यह है कि मिसाइल वारहेड के साथ थी?

The statement by the Defence Minister in the Rajya Sabha has told us nothing. This report has scary details of the missile incident which should have been explained. A cover up, as with own helicopter shooting after Balakot, won’t help.



https://t.co/5qwy9NmYtB